Trẩy hội cuối năm – Săn deal hời tại MediaMart: Giảm tới 70%, lì xì đến 3 triệu

(VTC News) -

Thị trường mua sắm cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, khi nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch nâng cấp, làm mới không gian sống để chuẩn bị cho năm mới. Nắm bắt nhu cầu đó, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart chính thức triển khai chương trình “Lễ hội Giảm giá Cuối Năm”, diễn ra từ 05/01 đến 31/01/2026 trên toàn hệ thống.

Trong khuôn khổ chương trình, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên tới 70%, lì xì trực tiếp đến 3.000.000 đồng cùng nhiều quà tặng giá trị. Đây được xem là “cơ hội vàng” để các gia đình mua sắm, sửa soạn nhà cửa và chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới một cách nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn.

Ưu đãi đa dạng ngành hàng, mức ưu đãi lên tới 70%

Đồng hành cùng các thương hiệu uy tín như LG, Sony, Samsung, COEX, Hitachi, Toshiba, Electrolux, Roler…, MediaMart triển khai ưu đãi đồng loạt cho nhiều nhóm ngành hàng chủ lực gồm TV, tủ lạnh, máy giặt, thiết bị gia dụng, laptop và smartphone, đi kèm các chính sách hỗ trợ như trả góp 0%, quà tặng giá trị và dịch vụ hậu mãi chính hãng.

Đón đầu nhu cầu giải trí tại gia trong mùa lễ hội cuối năm, MediaMart tung loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dòng TV màn hình lớn, công nghệ cao. Nhiều mẫu TV đang được điều chỉnh giá đáng kể, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Trong đó, Smart TV COEX 50 inch 50UT7002X 4K UHD Android TV hiện có giá 6.690.000 đồng; LG Smart TV QNED AI 4K 65 inch 65QNED70ASA được áp dụng mức giá khuyến mại 13.990.000 đồng; Samsung Smart TV 4K 75 inch 75U8500 có giá ưu đãi 17.990.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều mẫu Smart TV 4K khác cũng được ưu đãi đồng loạt, với mức giá chỉ từ 7.990.000 đồng.

Các sản phẩm điện lạnh phục vụ sinh hoạt gia đình dịp cuối năm cũng được MediaMart đẩy mạnh ưu đãi. Nổi bật là tủ lạnh COEX Inverter 442L RS-4005MIB giảm 9,4 triệu đồng, giá chỉ còn 10.490.000 đồng; tủ lạnh Side by Side LG Inverter 519L giảm 7,5 triệu đồng, hiện có giá khuyến mại 13.490.000 đồng; máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 12kg WW12CGC04DABSV được ưu đãi còn 10.490.000 đồng; máy giặt lồng ngang COEX Inverter 10,5kg FW-10CW1415IWB giảm 43%, giá chỉ 7.990.000 đồng… đáp ứng tốt nhu cầu giặt giũ tăng cao dịp cuối năm.

Nhiều thiết bị gia dụng thiết yếu cũng ghi nhận mức giảm giá hấp dẫn trong chương trình. Bình nóng lạnh gián tiếp 15L Roler WH-8111 giảm 54%, còn 1.390.000 đồng. Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo CR-1021 có giá ưu đãi 1.590.000 đồng, tặng voucher 50.000 đồng. Bên cạnh đó, nồi chiên không dầu Philips NA120/00 dung tích 4,2L giảm 41%, chỉ còn 1.490.000 đồng. Quạt sưởi Ceramic Roler RC-2119R (2000W) đang được bán với giá 1.290.000 đồng, ghi nhận mức giảm 28%, phù hợp nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông.

Nhóm sản phẩm công nghệ phục vụ học tập, làm việc và giải trí cá nhân cũng được MediaMart áp dụng nhiều ưu đãi đáng chú ý trong dịp lễ hội cuối năm. Cụ thể, laptop Dell Inspiron 3530 (Core i5-1334U, RAM 16GB, SSD 512GB) giảm 33%, giá còn 15.990.000 đồng. Laptop Acer Aspire A514-56P-55K5 (Core i5, RAM 16GB) được bán với giá 12.990.000 đồng, kèm voucher 200.000 đồng. Với smartphone, Redmi Note 14 (6GB/128GB) hiện có giá 4.490.000 đồng, tặng bộ quà trị giá 200.000 đồng. Oppo A5i (4GB/128GB) được áp dụng mức giá 3.450.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%, giúp người tiêu dùng dễ dàng lên đời thiết bị mới.

Chính sách hậu mãi đồng hành cùng người tiêu dùng

Bên cạnh các ưu đãi về giá, khách hàng tham gia “Lễ hội Giảm Giá Cuối Năm” còn được hưởng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực: lì xì tiền mặt lên tới 3.000.000 đồng, đổi cũ lấy mới trợ giá tới 2 triệu đồng, trả góp 0%, bảo hành chính hãng, cùng miễn phí giao hàng và lắp đặt nhanh chóng.

Chương trình không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua sắm, mà còn mang đến cơ hội tân trang nhà cửa và nâng cấp thiết bị đón Tết một cách nhẹ nhàng, trọn vẹn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và giải trí của cả gia đình trong dịp cuối năm.

“Lễ hội Giảm Giá Cuối Năm” được triển khai đồng loạt tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên cả nước và các kênh mua sắm trực tuyến mediamart.vn và thegioidienmay.com Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng có thể ghé trực tiếp các siêu thị MediaMart hoặc liên hệ Hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.