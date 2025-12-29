Trao tặng 30.000 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

(VTC News) -

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 96 về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà công nhân viên lao động Hà Nội nhân dịp đón năm mới Ất Tỵ 2025.

Theo Kế hoạch, tổng số quà tặng gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 30.000 suất quà.

Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí phân bổ số lượng quà phục vụ hoạt động đi thăm, tặng quà Tết tại 34 tỉnh/thành phố của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam là 10.200 suất quà với tổng số tiền 13,260 tỷ đồng. Gồm mỗi tỉnh 300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng quà tại 4 địa phương, mỗi địa phương 200 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng, như vậy tổng số là 800 suất quà với số tiền 1,04 tỷ đồng. Đồng thời dự phòng 1.650 suất quà phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm hỏi, động viên nhân dân theo yêu cầu thực tế.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, mỗi địa phương 300 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên khác vận động để thăm, tặng quà người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu mỗi địa phương khoảng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Thời gian thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến từ ngày 26/1/2026 đến 13/2/2026 (ngày 8/12 đến 25/12 Âm lịch).

Về đối tượng thăm, tặng quà và nguồn kinh phí thực hiện, Kế hoạch nêu rõ, kinh phí thăm, tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương và các nguồn kinh phí khác phù hợp.

Cùng với đó, kinh phí quà tặng cho công nhân, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống của tổ chức; kinh phí quà tặng cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh… do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vận động và bố trí theo hệ thống của tổ chức; Kinh phí tặng quà cho đoàn viên, hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn khác do các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên vận động và bố trí.