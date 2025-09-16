Trà mật ong Boncha khuấy động mùa khai trường

(VTC News) -

Năm học này đặc biệt hơn khi là mùa khai trường đầu tiên sau thay đổi đơn vị hành chính, mở ra nhiều điều mới lạ cho học sinh, sinh viên cả nước. Ngoài chuẩn bị trang phục gọn gàng, đầy đủ dụng cụ và thiết bị học tập, các bạn còn cần nạp thêm năng lượng để sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới.

Bộ sưu tập hương vị phù hợp mọi cá tính

Nếu mỗi năm học là một chương mới, thì mỗi hương vị Boncha là “tuyên ngôn” cá tính giúp người trẻ tự tin thể hiện chất riêng. Boncha không gói gọn trong khuôn mẫu, mà mang đến cả “thế giới” hương vị để khám phá.

Đó là vị chanh tươi hay tắc thơm thanh mát kết sự ngọt dịu của 100% mật ong nguyên chất kết hợp hậu vị chua sảng khoái, là lựa chọn chân ái cho những ai yêu thích sự cân bằng, tươi mới. Vị việt quất mới lạ, chua ngọt độc đáo là “signature” dành cho Gen Z không ngại khác biệt, luôn tìm tòi trải nghiệm mới.

Trong khi đó, giới trẻ có thể hưởng ứng xu hướng trà vị đào đang được yêu thích với vị ô long đào - sự kết hợp thời thượng, mang đến năng lượng tươi mới. Còn đối với những ai yêu sự nhẹ nhàng, trà xanh hoa lài với hương thơm dịu dàng, chiều chuộng khẩu vị ít ngọt sẽ giúp tinh thần thư giãn sau giờ học.

“Nhóm bạn tôi mỗi người một quê, gu ăn uống khác nhau, nhưng điểm chung đều mê trà mật ong Boncha”, Linh (18 tuổi, sinh viên năm nhất ở TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ yêu thích các vị của Boncha.

Sự thanh mát cho nhịp sống không ngừng nghỉ

Với lịch học dày đặc, hoạt động ngoại khóa liên tục, giới trẻ ưu tiên những lựa chọn nhanh gọn và chất lượng. Trà mật ong Boncha với thiết kế chai tiện dụng, dễ dàng mang theo trong balo đi học hay túi thể thao. Với thành phần từ mật ong 100% nguyên chất và chiết xuất trà xanh, Boncha không chỉ giúp xua tan cơn khát mà còn mang lại sự sảng khoái tự nhiên cho tinh thần.

Trà mật ong Boncha với thiết kế chai tiện dụng, dễ mang theo mọi nơi.

Nguồn cảm hứng của người trẻ

Điều làm nên sức hút của Boncha không chỉ nằm ở hương vị. Thương hiệu này chứng tỏ sự thấu hiểu Gen Z qua cách “bắt sóng” văn hóa người trẻ từ chiến dịch truyền thông sáng tạo, nội dung viral trên mạng xã hội đến việc đồng hành sự kiện âm nhạc lớn.

Không chỉ là sản phẩm, trà mật ong Boncha thể hiện phong cách của các bạn trẻ hiện đại, năng động, biết cân bằng giữa học tập và trải nghiệm, luôn khát khao thể hiện bản thân. Mùa tựu trường này, đừng quên trang bị cho mình “bí kíp” thanh mát và hứng khởi. Một chai trà mật ong Boncha mát lạnh không chỉ giúp bạn tỉnh táo, mà còn là lời khẳng định cho năm học mới sẵn sàng bứt phá.

Trà mật ong Boncha từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Thương hiệu mang đến các hương vị đa dạng như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài, ô long đào phù hợp mọi khẩu vị giới trẻ. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco, Abben.