TP Huế thống nhất thôi giới thiệu Giám đốc Sở NN&MT ứng cử đại biểu HĐND

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ Huế xác nhận, Ban Thường vụ Thành uỷ Huế vừa có kết luận về việc thống nhất chủ trương thôi giới thiệu ông Nguyễn Đình Đức, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Thành uỷ Huế giao Uỷ ban bầu cử thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Đức (sinh ngày 21/11/1977, quê xã Quảng Điền, TP Huế, hiện ở tại đường Đặng Tất, phường Hương An, TP Huế) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, kỹ sư xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện, thạc sĩ Quản lý công.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế. (Ảnh: Báo NN&MT)

Ông Nguyễn Đình Đức từng làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường được hợp nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ông Nguyễn Đình Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc.

Trước đó, ngày 23/2, Uỷ ban bầu cử TP Huế ban hành nghị quyết số 72 công bố danh sách chính thức 90 người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế khoá IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 14 đơn vị bầu cử.

Theo danh sách kèm theo, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Huế khoá IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 2 gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền.

Cùng được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Huế tại đơn vị bầu cử số 2 ngoài ông Nguyễn Đình Đức còn có ông Lê Ngọc Bảo (sinh ngày 29/9/1979), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế); bà Nguyễn Thị Châu (sinh ngày 20/10/1975), Thành uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (TP Huế); bà Nguyễn Thị Thái Hoà (sinh ngày 10/1/1994), Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Điền; bà Hoàng Vũ Yến Oanh (sinh ngày 19/2/1979), Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Huế; ông Hoàng Phú (sinh ngày 4/1/1974), Đảng uỷ viên, Phó trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế; ông Hồ Đăng Phước Quang (sinh ngày 25/1/1992), Chuyên viên Sở NN&MT TP Huế.