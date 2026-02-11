TP.HCM mưa dông trái mùa cận Tết

(VTC News) -

Khoảng 13h30 ngày 11/2 (24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), TP.HCM và một số nơi ở Nam Bộ xuất hiện mưa to, khiến không ít người đi xe máy bị ướt do không kịp mặc áo mưa. Cơn mưa lớn đầu giờ chiều ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện, đặc biệt trên các trục đường cửa ngõ, tuyến dẫn ra bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất và ga tàu…

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại một số tuyến đường cho thấy, các phương tiện lưu thông chậm, tầm nhìn giảm do mưa lớn, giao thông ùn ứ cục bộ.

TP.HCM mưa to vào đầu giờ chiều 11/2

Trước đó, từ sáng sớm, bầu trời TP.HCM nhiều mây, không khí âm u, nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước. Khoảng 8h sáng, mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện tại một số khu vực trung tâm, phía nam và phía đông thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây ra đợt mưa trái mùa này là do nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động mạnh. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy nhiều vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại TP.HCM và các khu vực lân cận.

Nhiều người đi đường bị ướt vì chưa kịp mặc áo mưa.

Trong những giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét trên nhiều phường, xã của TP.HCM và khu vực Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 5-25mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông, người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 1.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã nhận định từ khoảng ngày 11 đến 13/2, thời tiết khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa. Nguyên nhân là do áp cao lạnh lục địa đang ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ, trong khi Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh này nên chỉ chịu tác động yếu. Sự kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao đã tạo điều kiện hình thành mưa trái mùa trong những ngày cận Tết.

Dự báo TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ còn xuất hiện mưa tái mùa trong 2 ngày tới.

Riêng tại TP.HCM, từ ngày 11/2, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, một số nơi có mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-24°C, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33°C. So với những ngày nắng nóng trước đó, nền nhiệt giảm nhẹ giúp thời tiết trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Dự báo trong 2 ngày tới, mưa trái mùa vẫn có khả năng xuất hiện rải rác tại Nam Bộ, tập trung nhiều vào chiều tối và tối. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động mang theo áo mưa khi ra đường, đồng thời lưu ý an toàn khi di chuyển trong thời điểm cận Tết, khi mật độ giao thông gia tăng mạnh.