Tổng thống Zelensky: Sẵn sàng từ chức sau khi xung đột với Nga kết thúc

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Nếu chúng ta kết thúc xung đột với Nga, vâng, tôi sẵn sàng không tham gia bầu cử, vì bầu cử không phải là mục tiêu của tôi".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: "Tôi muốn trong thời điểm khó khăn được ở bên đất nước, giúp đỡ đất nước. Mục tiêu của tôi là kết thúc xung đột".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky thông tin ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu lệnh ngừng bắn đạt được.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào năm 2024, nhưng bị hoãn theo luật thiết quân luật do xảy ra cuộc xung đột quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022. Do đó, Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky với tư cách là một nhà lãnh đạo.

Chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Zelensky trong quá khứ được xem là câu chuyện "vai diễn vận vào đời". Ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2019 với 73% phiếu bầu, trước cựu tổng thống Petro Poroshenko.

Trong bài phát biểu nhậm chức năm 2019, Tổng thống Zelensky thể hiện mình có thể trở thành một chính khách ấn tượng dù không có kinh nghiệm.

"Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn cố gắng để giúp mọi người cười. Giờ đây, tôi sẽ làm mọi thứ để người dân Ukraine ít nhất không phải rơi nước mắt thêm nữa", ông nói.

Ông Zelensky cũng hứa hẹn về hòa bình, điều mà nhiều người Ukraine tuyệt vọng tìm kiếm sau nhiều năm giao tranh với phe ly khai ở vùng Donbass, miền đông đất nước.

Trong hơn ba năm rưỡi xảy ra xung đột với Nga, ông Zelensky vẫn duy trì được mức độ tín nhiệm cao trong công chúng. Ông luôn xuất hiện trước công chúng qua những thông điệp hàng ngày trên mạng xã hội cùng nhiều chuyến thăm binh lính gần tiền tuyến và hoạt động ngoại giao quốc tế.

Kết quả cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện hồi đầu tháng 9 cho thấy khoảng 59% người dân Ukraine tin tưởng Tổng thống Zelensky.