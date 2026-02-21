Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3

Chuyến thăm được công bố trong bối cảnh Toà án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ hàng loạt mức thuế quan quy mô lớn mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 20/2, Nhà Trắng đã xác nhận chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ ít giờ trước khi Tòa án Tối cao Mỹ giáng một đòn mạnh vào chính sách thuế quan khi bác bỏ nhiều mức thuế được sử dụng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, bao gồm một số mức thuế nhằm vào Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm tới Bắc Kinh dự kiến sẽ tập trung vào việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn giúp hai nước tránh tiếp tục leo thang áp thuế quan.

Chuyến thăm sắp tới sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại.

Ngoài vấn đề thương mại, quan hệ Mỹ - Trung còn chịu tác động từ các vấn đề nhạy cảm khác, bao gồm Đài Loan. Ngoài ra, theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã bày tỏ sẵn sàng xem xét tăng cường nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, một động thái có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh kể từ chuyến thăm gần nhất cũng của ông Trump vào năm 2017. Phát biểu với các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Washington, ông Trump cho biết chuyến thăm sắp tới sẽ là một sự kiện quan trọng. Ông nói rằng Mỹ cần thể hiện vai trò và vị thế của mình trong quan hệ với Trung Quốc.