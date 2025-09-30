Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ cháy trung tâm dữ liệu

(VTC News) -

Vụ cháy tại trung tâm dữ liệu của Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIA) ở thành phố Daejeon khiến hàng trăm dịch vụ công trực tuyến của Hàn Quốc bị gián đoạn nghiêm trọng, làm lộ rõ những lỗ hổng trong hạ tầng kỹ thuật số vốn được đánh giá là hàng đầu thế giới.

Máy cấp phát dịch vụ công tại Hàn Quốc ngừng hoạt động sau vụ cháy trung tâm dữ liệu, khiến người dân phải đến trực tiếp để xử lý thủ tục. (Nguồn: The Korea Times)

Tính đến sáng thứ Hai, chỉ 62 trong tổng số 647 hệ thống bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Các cơ quan trọng yếu như Hải quan Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia đều bị ảnh hưởng. Nhiều trang web chính phủ, trong đó có Bộ An toàn, vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Yun Ho-jung thừa nhận: “Chúng tôi thấy các dịch vụ được khôi phục từng giờ. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện do sự cố ngừng hoạt động gây ra.”

Ông cũng cảnh báo: “Khi tuần làm việc bắt đầu, nhu cầu dịch vụ sẽ tăng lên và sự bất tiện có thể trở nên tồi tệ hơn. Tôi kêu gọi các bộ và chính quyền địa phương phối hợp các biện pháp để giảm thiểu sự gián đoạn.”

Tổng thống lên tiếng xin lỗi, yêu cầu cải tổ hệ thống

Tổng thống Lee Jae-myung đã công khai xin lỗi người dân, đồng thời chỉ trích việc thiếu phương án dự phòng sau những sự cố tương tự từng xảy ra vào năm 2023. Ông yêu cầu các bộ trưởng đề xuất ngân sách để xây dựng hệ thống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Giáo sư Lee Seong-yeob, Khoa Quản lý Công nghệ Sau đại học, Đại học Hàn Quốc, nhận định: “Những gián đoạn như vậy không bao giờ nên xảy ra tại một cơ quan quốc gia. Các hệ thống đồng bộ hóa và phục hồi theo thời gian thực cần được triển khai càng sớm càng tốt.”

Ông nói thêm: “Chính phủ lẽ ra phải nhận thức được sự cần thiết của việc lập kế hoạch dự phòng ở mức độ cao hơn, nhưng có vẻ như họ đã chủ quan.”

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp ứng phó thảm họa ngày 29/9. (Nguồn: EPA/Yonhap)

Nghi vấn pin phát nổ gây cháy

Theo điều tra ban đầu, vụ cháy có thể bắt nguồn từ một cục pin do LG Energy Solution sản xuất phát nổ trong quá trình bảo trì. Pin này đã được sử dụng hơn một thập kỷ và hết hạn bảo hành từ năm ngoái. LG CNS – đơn vị bảo trì – từng khuyến nghị thay thế trong đợt kiểm tra định kỳ tháng 6/2024, nhưng chưa được thực hiện.

LG Energy Solution từ chối bình luận, cho biết vụ việc đang được điều tra.

Tại trung tâm dịch vụ cộng đồng quận Dongdaemun, Seoul, người dân xếp hàng từ sáng sớm để xử lý các thủ tục vốn thường được thực hiện trực tuyến.

Kim, 25 tuổi, chia sẻ: “Tôi đến để lấy hồ sơ đăng ký học sau đại học, mà thông thường tôi sẽ lấy trực tuyến. Việc phải đến trực tiếp đã làm chậm trễ lịch trình của tôi.”

Ông Kim Doo-han, 74 tuổi, cũng phải hủy kế hoạch xin giấy tờ bất động sản: “Trung tâm cộng đồng vẫn hoạt động bình thường khi tôi đến, nhưng sự cố này đã làm lung lay niềm tin của tôi vào các dịch vụ của chính phủ.”

Ngay cả nhân viên chính phủ cũng lúng túng. Một viên chức cho biết phải ghi chú bằng tay những dịch vụ chưa thể truy cập như đăng ký cư trú ở nước ngoài hay cấp thẻ căn cước thường trú.