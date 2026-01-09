Tổng thống Đức nói Mỹ đang phá hủy trật tự thế giới

(VTC News) -

Hôm 8/1, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và kêu gọi thế giới phải ngăn chặn, không để "các khu vực hoặc toàn bộ quốc gia bị coi là tài sản của một vài cường quốc".

Tổng thống Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công chưa từng có tiền lệ. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các động thái gây tranh cãi gần đây của Mỹ, trong đó có cuộc tập kích của Washington vào Caracas, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, vai trò của Tổng thống Đức phần lớn mang tính lễ nghi, tuy nhiên, những phát biểu của ông vẫn có trọng lượng nhất định.

Tổng thống Đức cho rằng cần ngăn chặn thế giới biến thành nơi có những người có thể “chiếm đoạt bất cứ thứ gì họ muốn, nơi các khu vực hay thậm chí cả quốc gia bị coi như tài sản của một vài cường quốc”.

Hôm 3/1, Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích vào Caracas, gây chấn động thế giới. Tổng thống Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 8/1, rằng Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm tới.

Mới đây, tờ New York Times (NYT) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định ký lệnh ân xá cho nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Theo tờ báo này, trong cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ, các nhà báo hỏi về khả năng ân xá cho một số cá nhân đang bị buộc tội ở Mỹ, bao gồm cả ông Maduro. Ông Trump nói rõ rằng ông "không có ý định ân xá" cho những người được đề cập.