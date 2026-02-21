Tổng Bí thư Tô Lâm về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Tối nay (21/2), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tổng Bí thư đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các nước ở khu vực Trung Đông và các nước ở các khu vực khác tham dự Cuộc họp.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà là Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.