Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 14/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Thông tấn xã Việt Nam có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong bối cảnh tình hình mới, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

TTXVN cần là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng; cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin...

Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý, người làm báo TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

"Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu, TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành "bộ nhớ chung" của quốc gia.

Nhấn mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn uy tín trong khu vực.

Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt.

Đồng thời, TTXVN cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của TTXVN; cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư mong muốn, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của TTXVN hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.

Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha; được thực hiện bằng 5 loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu; bao quát đầy đủ thông tin thời sự, thông tin chuyên sâu, hồ sơ tư liệu dầy dặn về nội dung văn kiện và nhân sự qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.