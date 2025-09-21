Tổng Bí thư Tô Lâm: Petrovietnam đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Chiều 21/9, Tập đoàn Petrovietnam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ Kỷ niệm.

Trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới.

Từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến, phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược quốc gia - là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thể hiện qua "5 An" và "5 Nhất".

Đáng chú ý, Petrovietnam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn năng lượng thiết yếu: Từ chỗ không có dầu khí, đến nay đã khai thác đạt 441 triệu tấn dầu và 196 tỷ m3 khí. Hằng năm, Petrovietnam đáp ứng 60-70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước.

Đây là nền tảng để duy trì ổn định kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho các ngành sản xuất và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Petrovietnam là chỗ dựa quan trọng của an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ Kỷ niệm.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín, vị thế của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu "5 Nhất", đáng chú ý là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng; là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm.

Petrovietnam đặt mục tiêu đến 2030 là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; dẫn dắt hình thành các Trung tâm Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, trở thành biểu tượng của trí tuệ, kỷ luật và khát vọng Việt Nam.

Tầm nhìn đến 2050, Petrovietnam sẽ trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng tích hợp, xanh - số - thông minh, nằm trong nhóm các tập đoàn hàng đầu khu vực, có vị thế toàn cầu.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đối với đất nước, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho các lãnh đạo tập đoàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân Petrovietnam, chúc ngành công nghiệp - năng lượng tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với bản lĩnh kiên cường, truyền thống tiên phong và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định, Petrovietnam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

"Nhìn lại quá trình 50 năm phát triển của Petrovietnam tôi có thể rút ra mấy điều là 'khát vọng và ý chí'. Khát vọng và ý chí đó qua 50 năm các đồng chí đã thành công và đã tự chủ được ngành công nghiệp năng lượng. Đây là sự trưởng thành.

Tất cả những công nghệ đó chúng ta đã tự chủ được, đóng góp cho sự phát triển ngành năng lượng của thế giới; vươn tới năng lượng sạch, năng lượng xanh, đang hướng tới mục tiêu là công nghệ và phát triển", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Đánh giá cao sáng kiến của Petrovietnam về chương trình "Phòng giáo dục, thực hành STEM", Tổng Bí thư đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bí thư tỉnh/thành ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai hiệu quả kết nối chương trình mang tính hệ thống; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa mô hình, chương trình rất ý nghĩa này.

Nêu những thành tựu nổi bật với sứ mệnh "5 An" và thành tựu "5 Nhất", Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học cốt lõi ở đây chính là: Kỷ luật thực thi - quản trị rủi ro - đổi mới liên tục - liên kết chuỗi giá trị.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Petrovietnam phải đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, kiến trúc theo mô hình 3 lớp: Nguồn truyền thống ổn định, linh hoạt; khí hóa lỏng, lưu trữ và nguồn mới như điện gió, điện hạt nhân; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết cung ứng điều độ, linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập tự chủ kinh tế; chủ động dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Petrovietnam tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Dành nguồn lực đủ lớn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung, tập trung hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược trên thế giới; tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng và công nghiệp quốc tế; đưa thương hiệu Petrovietnam trở thành "đại sứ kinh tế - công nghiệp" của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho các lãnh đạo tập đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng các phòng họp STEM ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, kết nối các trường, các địa phương và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Petrovietnam khai mạc Triển lãm Khoa học - Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm.

Các hiện vật trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là tiêu biểu cho những thành tựu, đóng góp về khoa học công nghệ, khẳng định nền tảng năng lực cốt lõi của Petrovietnam trong quá trình phát triển đất nước; thể hiện tầm vóc, quy mô và lĩnh vực hoạt động.

Không chỉ trong lĩnh vực dầu khí truyền thống, Petrovietnam còn đang đi đầu, dẫn dắt nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, các dạng năng lượng mới, năng lượng... phát triển và hội nhập, nhất là lĩnh vực điện gió ngoài khơi đã khẳng định được thương hiệu trên trường quốc tế...

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9; mở cửa tự do cho công chúng vào tham quan từ 8h đến 21h ngày 22/9.