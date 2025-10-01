Tổng Bí thư: Tấn công mạng không còn tự phát, được tổ chức bởi các thế lực thù địch

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57 vào sáng 2/7. (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của các cơ quan Trung ương và địa phương thời gian qua.

Song, Tổng Bí thư nêu rõ 2 thách thức lớn phải đối mặt.

Một là bản chất của các mối đe dọa hiện nay đã hoàn toàn khác. Các cuộc tấn công mạng không còn là hành vi tự phát, nhỏ lẻ mà đã được "công nghiệp hóa", trở thành các chiến dịch được đầu tư bài bản, có sử dụng trí tuệ nhân tạo, được tổ chức bởi các thế lực thù địch và tội phạm chuyên nghiệp, tinh vi tấn công trên quy mô lớn...

Hai là hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra rất phức tạp, nhất là tán phát thông tin xấu độc, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước; tấn công mạng, gián điệp mạng nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan Đảng, Nhà nước, ngành kinh tế mũi nhọn… để chiếm đoạt bí mật Nhà nước, bí mật kinh tế hoặc thực hiện hành vi phá hoại…

Về quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội. Phải xử lý hài hòa mối quan hệ "an ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh".

Tổng Bí thư cũng lưu ý, lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mọi nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm.

"Tập trung bảo vệ hệ thống của các cơ quan Trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội), quân đội, công an; các trung tâm dữ liệu quốc gia; trung tâm điều hành kinh tế quốc gia quan trọng như ngân hàng, năng lượng, giao thông", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực quốc gia để làm chủ các công nghệ lõi, phát triển nền công nghiệp an ninh mạng "Make in Vietnam" bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là nòng cốt, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng...

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng đồng bộ, có chiều sâu, đa dạng về nội dung, hình thức.

"Đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), giáo dục nghề nghiệp và đại học giúp thế hệ trẻ có ý thức từ sớm về việc sử dụng không gian mạng an toàn.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức an ninh mạng trên nền tảng 'Bình dân học vụ số', nhất là các quy định và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng...", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, cần nghiên cứu, phát triển mã hóa kháng lượng tử để bảo vệ bí mật Nhà nước; khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng mật mã dân sự phục vụ bảo mật thông tin, dữ liệu.

Cùng đó, thiết lập cơ chế thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo mật; bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" đối với các trung tâm dữ liệu quan trọng, các hệ thống số, nền tảng số và ứng dụng mới; khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ"...

Tổng Bí thư lưu ý tăng cường phát triển công nghiệp an ninh mạng tự chủ và thị trường an ninh mạng cạnh tranh, minh bạch; nghiên cứu có cơ chế đầu tư cho phát triển hệ sinh thái an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là hệ sinh thái "Make in Vietnam"; ưu tiên làm chủ và sản xuất nội địa các sản phẩm an ninh mạng cốt lõi, nền tảng.

Tổng Bí thư giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng và công nghệ lõi.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các khóa đào tạo thực tế về công tác bảo đảm an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách an ninh mạng của các đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù (lương, phúc lợi) để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên Internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam.