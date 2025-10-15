Tổng Bí thư: Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, diễn ra sáng 15/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tổng Bí thư nêu rõ việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh các kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, biểu dương, song Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, so với yêu cầu thì vẫn còn rất xa. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Về định hướng lớn, Tổng Bí thư nêu rõ, trước hết, phải kiên định triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị Trung ương 13 thống nhất: "Kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng và kết quả là thước đo". Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là kim chỉ nam trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

"Kỷ cương thể hiện là việc chấp hành các kết luận, chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy, né tránh, phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn. Nguồn lực phải được đảm bảo đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả, tránh dàn trải lãng phí.

Và cuối cùng, nỗ lực được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân đong đo đếm được chứ không phải là những báo cáo hình thức. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu và kinh tế số", Tổng Bí thư phân tích.

Định hướng lớn thứ hai được Tổng Bí thư đưa ra là phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu.

Vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều luật, tới đây tại Kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét, thông qua khoảng 50 luật nữa. Khối lượng công việc rất lớn vì năm 2025 được xác định là phải tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, không thể cho ách tắc nữa.

Tổng Bí thư cho rằng, phải khai thác dữ liệu, phá vỡ tư duy cát cứ, hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối viện trường với thị trường, thể chế về hợp tác công - tư để huy động nguồn lực cho xã hội.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để khơi thông nguồn lực xã hội, Tổng Bí thư cho rằng phải kiến tạo hệ sinh thái, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ "Nhà nước làm" sang "Nhà nước kiến tạo", nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

"Những gì khu vực tư nhân làm được, không phải lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích để khu vực tư nhân làm", Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Tổng Bí thư dẫn chứng những việc đã làm tốt trong thực tế, như Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia nay đã xây xong, nhưng nếu làm theo quy trình đấu thầu thì "giờ mới xong thủ tục". Hay cầu Phong Châu ở Phú Thọ, nhờ chỉ định thầu nên chỉ trong 10 tháng xây xong, Nhân dân rất vui mừng và tiết kiệm 3 tháng với gần 300 tỷ đồng...

Theo Tổng Bí thư, chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình 3 nhà (Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp) mới đi vào thực chất, các ngành nghiên cứu và phát triển mới có thể lớn mạnh được.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình triển khai dịch vụ công, một cửa, một lần khai trên nền dữ liệu liên thông; giảm thời gian, giảm chi phí…

Về phương châm hành động, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh "3 trọng tâm": thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, có sản phẩm cụ thể; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

"3 công khai" được Tổng Bí thư yêu cầu là: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm và công khai kết quả để Nhân dân, xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Và "1 thước đo" là mức sống và niềm tin của Nhân dân. Đây cũng là mục tiêu cao nhất, tất cả đều vì mục tiêu này.

Tổng Bí thư chỉ rõ 5 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, địa phương. Trong đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt, người đứng đầu phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả.

Tổng Bí thư chỉ rõ, mô hình quản trị thực thi đột phá, quyết liệt dựa trên dữ liệu và hướng tới kết quả cuối cùng chính là "chìa khóa" để giải quyết những bài toán khó, vượt qua những điểm nghẽn cố hữu.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, trước hết là các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước.

"Phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá. Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước", Tổng Bí thư nêu rõ.