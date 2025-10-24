Tóc rụng như lá mùa thu, nhớ ăn 4 thực phẩm này thường xuyên

(VTC News) -

Ô nhiễm, căng thẳng cùng việc ăn kiêng không đúng cách có thể khiến mái tóc của bạn ngày càng thưa thớt, thiếu sức sống. Đặc biệt trong thời điểm chuyển mùa, rụng tóc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Thói quen sống cũng như sử dụng thực phẩm đúng cách sẽ giúp mái tóc bóng khỏe. (Ảnh: Sohu)

4 thực phẩm ngăn rụng tóc hiệu quả

Thực tế, nuôi dưỡng tóc không nhất thiết phải dùng những sản phẩm chăm sóc đắt tiền; dưỡng chất từ ​​bên trong mới là chìa khóa. Một số thứ quen thuộc trong bếp có thể giúp bạn lấy lại mái tóc khỏe mạnh, dày mượt. Việc dùng các thực phẩm ngăn rụng tóc dưới đây sẽ giúp nuôi dưỡng nang tóc từ bên trong, giúp mái tóc dần phục hồi và mọc nhiều trở lại.

Ngô: Hạt vàng giữ ẩm cho tóc

Ngô không chỉ là món ăn vặt tuyệt vời mà còn là chất dưỡng ẩm tự nhiên cho tóc. Giàu vitamin B, ngô giúp điều hòa lượng dầu trên da đầu, giảm nhờn và gàu. Axit béo không bão hòa và chất xơ trong ngô nuôi dưỡng nang tóc, giúp tóc bóng mượt hơn, ít bị khô và chẻ ngọn.

Luộc một bắp ngô vào bữa sáng và hoặc kết hợp với trứng để có một bữa sáng bổ dưỡng. Ngô tách hạt xào với cà rốt và đậu Hà Lan cũng là món ăn rất hấp dẫn, đưa cơm và nhiều dưỡng chất.

Rau chân vịt bổ sung sắt cho nang tóc

Mật độ tóc có liên quan chặt chẽ đến lượng sắt nạp vào. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ ở nang tóc, gây rụng tóc. Rau chân vịt là nguồn bổ sung sắt tuyệt vời, không chỉ giàu sắt mà còn chứa vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt. Hơn nữa, axit folic và beta-carotene trong rau chân vịt có thể phục hồi nang tóc bị tổn thương, thúc đẩy tóc mọc nhanh và ổn định hơn.

Cách chế biến giúp rau chân vịt giữ dưỡng chất: Rửa sạch và chần rau để loại bỏ axit oxalic, sau đó xào với tỏi băm nhỏ, nêm thêm một chút muối và nước tương nhạt để có món rau xào vị tỏi thơm ngon.

Bí ngô giúp tóc chắc khỏe

Bí ngô giúp tóc bạn thêm khỏe mạnh. (Ảnh: Health)

Bí ngô mùa thu không chỉ thơm ngon mà còn là nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho tóc. Giàu beta-carotene, bí ngô chuyển hóa thành vitamin A, nuôi dưỡng lớp màng nhầy của da đầu và giảm viêm nang tóc, từ đó chống rụng tóc tận gốc. Hơn nữa, kẽm trong bí ngô còn giúp điều hòa quá trình trao đổi chất của nang tóc, giúp tóc chắc khỏe và ít gãy rụng hơn.

Đậu lăng nguồn protein cho mái tóc chắc khỏe

Keratin là thành phần chính của tóc, và protein chất lượng cao rất cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng và chắc khỏe của tóc. Đậu lăng không chỉ giàu protein thực vật mà còn chứa vitamin B6 và magie, giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp tóc và điều hòa sức khỏe da đầu, giúp tóc chắc khỏe hơn, ít bị xơ rối và rụng hơn.

Nuôi cho tóc mọc nhiều trở lại không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần sự kiên nhẫn. Thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm bôi, xịt chân tóc, tốt hơn hết là bạn bắt đầu từ chế độ ăn uống hàng ngày. Các nguyên liệu phổ biến như ngô, rau chân vịt, bí đỏ và đậu lăng vừa rẻ tiền vừa dễ chế biến. Bằng cách luân phiên sử dụng chúng hàng ngày, bạn có thể nuôi dưỡng nang tóc từ trong ra ngoài.

Một số thói quen giúp bảo vệ tóc, ngăn rụng tóc

Trong thời gian đợi tóc khỏe và mọc lại, bạn cần lưu ý một số thói quen để giúp bảo vệ mái tóc.

Bên cạnh bổ sung thực phẩm, bạn cũng cần thay đổi thói quen sống để phòng chống rụng tóc. (Ảnh: Sohu)

- Cắt tỉa tóc thường xuyên: Các chất độc hại trong không khí có thể làm tóc bạn mất đi độ bóng mượt, và căng thẳng cũng có thể khiến tóc giòn. Bạn nên cắt tỉa tóc thường xuyên để giúp tóc tiếp tục mọc dài.

- Tránh dùng nước quá nóng khi tắm: Nhiệt độ nước cao có thể làm giãn nở lỗ chân lông, làm trôi hết dầu trên da đầu và khiến nang tóc dễ bị tổn thương hơn, dẫn đến gãy hoặc rụng tóc. Nhiệt độ nước lý tưởng nên ở mức khoảng 40°C, và nhiệt độ không nên quá cao khi sấy tóc.

- Dùng lược răng thưa để chải tóc; không nên dùng lược nhỏ hoặc dùng chung lược với người khác.

- Tránh chải tóc ướt quá mạnh: Việc chải tóc ướt quá mạnh hoặc liên tục có thể làm hỏng chân tóc. Hãy chải nhẹ phần ngọn trước, sau đó chải dần xuống dưới. Tránh chải quá thường xuyên, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ chẻ ngọn và rụng tóc.

- Làm sạch da đầu thường xuyên: Đối với những người bị rụng tóc hoặc tóc dầu, nên làm sạch da đầu 2-3 lần một tuần bằng dầu gội kiểm soát dầu và xả lại bằng nước ấm 38-42°C.

- Hạn chế đồ ăn vặt nhiều calo: Đồ ăn vặt nhiều calo có thể khiến tóc thiếu dưỡng chất, dễ gãy rụng. Bạn nên ăn nhiều cá giàu axit amin và axit béo, chọn rau xanh đậm tươi và thường xuyên ăn các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, óc chó, cũng như ngũ cốc nguyên hạt.

- Massage da đầu: Sử dụng tinh dầu để massage da đầu có thể giúp tăng cường dinh dưỡng cho tóc. Tuy nhiên, nếu bạn bị gàu hoặc đang bị rụng tóc, bạn nên tránh sử dụng tinh dầu, vì điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gàu và rụng tóc.