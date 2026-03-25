Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 25/3.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.
Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng.
Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp quán triệt 4 nguyên tắc cốt lõi. Gồm: tăng trưởng thực chất; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư; bảo đảm thành quả tăng trưởng gắn với nâng cao đời sống người dân và công bằng xã hội.
Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư cho rằng cần phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Việc vận hành mô hình phải linh hoạt, sát thực tiễn, tránh rập khuôn, máy móc.
Với công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới, theo Tổng Bí thư, cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, với cách tiếp cận vừa mang tính hệ thống, vừa có chiều sâu chiến lược.
Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu không chỉ giữ vững chủ quyền quốc gia mà còn bảo đảm môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, lòng tin xã hội, không gian mạng, dữ liệu và các lợi ích phát triển chiến lược.
Với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổng Bí thư tin tưởng các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.
Các đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2.
