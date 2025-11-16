Toàn cảnh khu đô thị 1,4 tỷ USD ven biển ở TP.HCM

Tập đoàn Sun Group đang đẩy mạnh hiện diện tại khu vực Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) bằng nhiều dự án quy mô lớn. Mới đây, tập đoàn bắt đầu xây dựng khu đô thị đường 3/2, còn gọi là Blanca City, tại phường Rạch Dừa (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).
Trục đường 3/2 hiện trở thành điểm nóng thu hút các “ông lớn” địa ốc triển khai dự án, gồm: The Maris, Blanca City, La Vida Residences… Tuyến đường này được đầu tư đồng bộ với 6 làn xe, vỉa hè lát đá, hàng cây xanh trải dài và hệ thống chiếu sáng hiện đại, góp phần định hình diện mạo đô thị mới cho khu vực.
Dự án Blanca City có quy mô 96 ha, tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), được quy hoạch thành 5 phân khu chính gồm: khu căn hộ cao tầng, cụm biệt thự thấp tầng, tổ hợp thương mại - bán lẻ, khu condotel và khách sạn, cùng công viên nước chủ đề rộng 19 ha, điểm nhấn giải trí của dự án.
Chủ đầu tư đang tăng tốc thi công, huy động hàng nghìn công nhân và thiết bị làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ.
Theo quan sát, các tuyến đường nội khu đang được thảm nhựa, hoàn thiện dải phân cách trồng cây xanh, đồng thời thi công hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống điện ngầm và thoát nước.
Các dãy Casa Villa và Casa Townhouse trên tuyến đường C10 đã hoàn tất phần ngoại thất. Trên thị trường, mỗi căn biệt thự song lập tại đây được rao bán 25 - 30 tỷ đồng, tùy vị trí và diện tích.
Các dãy biệt thự tại dự án hút nhà đầu tư nhờ vị trí trung tâm, ngay cổng chính, kề bên công viên nước và được kỳ vọng đón lượng khách lớn khi đi vào vận hành.
Công viên nước Sun World Vũng Tàu, tọa lạc ngay trung tâm dự án, đang được thi công gấp rút và dự kiến khai trương vào tháng 2 năm sau.
Khi hoàn thành, công viên nước này sẽ là công viên chủ đề lớn nhất miền Nam, rộng 19 ha, nổi bật với hồ tạo sóng đôi cao nhất Việt Nam và đường trượt nước dài nhất châu Á.
