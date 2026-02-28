Toàn bộ phiên bản Galaxy S26 Series và deal sốc 15 triệu tại Thế Giới Di Động

(VTC News) -

Phiên bản tiêu chuẩn Samsung Galaxy S26 nhỏ gọn nhưng đầy quyền năng

Mở đầu cho dải sản phẩm năm nay là mẫu Samsung Galaxy S26 tiêu chuẩn. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai yêu thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn, cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng (mỏng chỉ 7.9mm) nhưng bên trong lại sở hữu một sức mạnh phần cứng đáng gờm không thua kém bất kỳ đối thủ nào.

Năm nay, hãng đã hào phóng trang bị dung lượng RAM mặc định lên đến 12GB cho mọi phiên bản, giúp máy xử lý đa nhiệm, chạy các tính năng AI siêu mượt mà không lo giật lag nhờ chip Snapdragonn8 Elite Gen 5. Máy được bán ra thị trường với hai tùy chọn lưu trữ vô cùng thực dụng bao gồm:

Samsung Galaxy S26 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 12GB/512GB

Trải nghiệm màn hình cực đại cùng Samsung Galaxy S26 Plus

Nếu bạn cảm thấy phiên bản tiêu chuẩn có màn hình hơi nhỏ nhưng lại không muốn cầm một thiết bị quá hầm hố, thì bản Plus chính là điểm cân bằng tuyệt vời nhất. Sở hữu màn hình kích thước lớn hơn cùng công nghệ ProScaler giúp tái hiện màu sắc gấp 4 lần và dung lượng pin vượt trội.

Chiếc máy này là "cạ cứng" đích thực cho những tín đồ đam mê cày phim điện ảnh hay leo rank game trong nhiều giờ liền mà không lo nóng máy nhờ thiết kế buồng hơi tản nhiệt (tốt hơn 25%) so với S25.

Tương tự như người em út, phiên bản Plus cũng được Samsung tối ưu hóa bộ nhớ với chuẩn RAM 12GB mạnh mẽ. Tùy thuộc vào nhu cầu lưu trữ video, hình ảnh hay ứng dụng nặng, bạn có thể cân nhắc giữa hai phiên bản bộ nhớ cực kỳ dư dả sau:

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/512GB

Đỉnh cao công nghệ hội tụ trọn vẹn tại Samsung S26 Ultra

Chiếm trọn vẹn mọi ánh nhìn và cũng là "trùm cuối" của dòng sản phẩm năm nay không ai khác chính là Samsung S26 Ultra. Thiết bị này hội tụ tất cả những tinh hoa công nghệ đỉnh cao nhất của hãng, từ màn hình xuất sắc, màn hình chống nhìn trộm chủ động, cụm camera nhiếp ảnh cùng tính năng tự động điều chỉnh đến 360 độ như gimbal.

Vì là dòng máy hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung (Creator) và doanh nhân, Samsung mang đến những tùy chọn không gian lưu trữ khổng lồ. Dưới đây là 3 phiên bản cao cấp nhất để bạn thỏa sức lựa chọn:

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB

Chốt đơn S26 Series tại Thế Giới Di Động rinh ngay ngàn ưu đãi hấp dẫn

Biết được phiên bản ưng ý rồi, vậy mua ở đâu để tối ưu chi phí nhất? Câu trả lời chắc chắn là tham gia ngay đợt Pre-order tại hệ thống Thế Giới Di Động. Không chỉ giúp bạn tiết kiệm, đợt mở bán này còn mang đến những đặc quyền VIP ưu đãi tài chính và quà tặng giảm sốc đến 8 triệu:

Giảm giá sâu trực tiếp lên đến 6 triệu đồng vào giá bán.

Chương trình thu cũ đổi mới mang lại mức trợ giá khủng lên đến 5 triệu.

Khách hàng thanh toán quét mã qua VNPay được giảm thêm ngay 1 triệu đồng.

Chính sách mua sắm trả chậm tiện lợi với mức 0% lãi suất.

Tặng ngay SIM tốc độ cao với gói cước data khủng 8GB/ngày thỏa sức lướt web liên tục 6 tháng.

Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu có bất kỳ lỗi nào do nhà sản xuất.

Tặng kèm gói bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng bảo vệ máy toàn diện trong quá trình sử dụng.

Thế hệ Galaxy S26 năm nay thực sự là một cú nhảy vọt về cả thiết kế, dung lượng lẫn trải nghiệm người dùng. Dù bạn chọn phiên bản nào, trải nghiệm mang lại cũng vô cùng xứng đáng. Đừng bỏ lỡ cơ hội là những người tiên phong sở hữu siêu phẩm này. Nhanh tay truy cập website Thế Giới Di Động để tham gia đặt trước và rinh trọn vẹn ưu đãi ngay hôm nay.