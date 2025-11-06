Tình trạng sức khỏe nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai

(VTC News) -

Hai học sinh trong vụ việc đang học lớp 8 trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Theo người nhà, nam sinh bị thương là con trai lớn của anh T. Chiều 5/11, anh đang đón con nhỏ thì nhận được cuộc gọi báo tin con trai cả đang cấp cứu tại bệnh viện. Đến nơi, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nạn nhân sau đó được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi sang Bệnh viện Đa khoa 500 giường để tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ cho biết em bị choáng nhẹ, xây xước vùng cổ, không có tổn thương nội tạng hay gãy xương.

Sau khi chụp chiếu và xét nghiệm, kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe ổn định. Nam sinh tỉnh táo và có thể giao tiếp bình thường.

Sức khỏe nạn nhân ổn định và đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Đ.X.)

Anh T. cho hay, con trai và bạn cùng lớp vốn chơi thân, không có xích mích gì trước đó. Sáng hôm đó hai cháu vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện gì lạ. "Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”, anh nói. Khi bị bạn ghì cổ, con trai còn nghĩ là đang trêu đùa, hỏi lại: “Sao bạn ghì mạnh thế?”. Chỉ ít giây sau, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Gia đình chỉ mong con sớm hồi phục và ổn định tâm lý để trở lại trường.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ công an về việc hai học sinh xảy ra xô xát sau giờ học. Trong lúc cãi vã, một em bế bạn rồi hất xuống hồ nước gần trường, sau đó rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện kịp thời và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại dẫn đến hành vi quá khích.

Thông tin về việc có sử dụng hung khí trong lúc xô xát đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh. Nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng gia đình hỗ trợ tâm lý cho học sinh.