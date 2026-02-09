Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất trong sáng 9/2 ở Bắc Bộ dao động 11-13°C, vùng núi 7-10°C, có nơi dưới 5°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C. Ở đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, ở trạm đảo Phú Qúy gió giật mạnh cấp 7.

Hôm nay 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngày và đêm 9/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại. Thanh Hoá đến TP Huế trời rét, trong đó, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong những ngày cuối năm Ất Tỵ và đầu năm mới Bính Ngọ, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C, Quảng Trị đến TP Huế dao động 16-19°C.

Cũng trong ngày 9/2, Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, vùng biển phía Đông cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo thời tiết trong 24-48 giờ tới, cơ quan khí tượng cho hay, sáng 9/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ 10/2, khu vực này tăng nhiệt, trời chuyển rét, kết thúc đợt rét đậm diện rộng và rét hại ở vùng núi. Rét đậm chỉ còn xảy ra tại một số khu vực núi cao.

Phía Bắc khu vực từ Thanh Hoá đến Huế mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 9/2, sau có mưa, mưa rào rải rác, từ 10/2, mưa vài nơi. Trời rét.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to trong ngày 9/2, sau có mưa, mưa rào rải rác, từ 10/2 mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết 3-10 ngày sau đó, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, ngày 11/2 mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vài nơi, ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Trong 10 ngày tới, các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 9/2, Hà Nội trời âm u, mưa rét bao trùm, nhiệt độ thấp nhất 12-14°C, cao nhất 14-16°C, ngày và đêm không có sự tương phản nhiệt độ lớn, chỉ chênh lệch khoảng 2°C. Từ đêm mưa còn xuất hiện ở một vài nơi.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu trung tâm Hà Nội, khu vực này nhiều ngày hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên cao nhất 27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ nay đến mùng 2 Tết Nguyên đán. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày 10/2 (Tết ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp), kết thúc đợt rét đậm, thời tiết khu vực này ấm dần, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng mạnh lên cao nhất 21°C, nhưng ban đêm vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất 14°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 7°C.

Ngày 11/2, khu trung tâm Hà Nội tái diễn mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm nhẹ còn 20°C nhưng nhiệt độ thấp nhất xu hướng tăng lên 17°C.

Trong hai ngày 12-13/2, khu vực này tạnh ráo trở lại, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng lên cao nhất 23-24°C, thấp nhất 18°C.

Trong ba ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 (27-29 tháng Chạp, 14-16/2), nhiệt độ trong ngày ở khu trung tâm Hà Nội tiếp tục tăng lên cao nhất 25-16°C, thấp nhất 19°C, trời còn rét về đêm và sáng. Đây cũng là những ngày người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực này không mưa, hửng nắng, thuận lợi cho việc đi lại, mua sắm Tết của người dân.

Sang hai ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 (mùng 1 và mùng 2 Tết, 17-18/2), thời tiết khu vực này duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 27°C, thấp nhất 20°C.

Với dự báo hiện tại, người dân Hà Nội có thể đón đêm Giao thừa với thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi, không xảy ra rét đậm.