Tin đợt mưa rất to, cục bộ hơn 900mm ở miền Trung và dự báo thời tiết ngày 21/10

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa rất to, có nơi vượt 900mm/đợt. (Ảnh minh hoạ: Bảo Đăng)

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900mm/đợt. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi dao động 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ, gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 Fengshen nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió đông bắc đến bắc cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/10/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.