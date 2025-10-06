Tìm thấy thi thể người phụ nữ trượt chân xuống thác khi vào rẫy cùng chồng

(VTC News) -

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể bà Tr.. Ảnh: K.P

Ngày 6/10, UBND xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) thông tin, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, vào 9h sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 3 tìm thấy thi thể bà Ng.T.T.Tr (39 tuổi, ngụ tại xã Lagi, Lâm Đồng) bị trượt chân rơi xuống thác đầu nguồn hồ Hàm Thuận – Đa Mi vào ngày 4/10.

Trước đó, vào tối 4/10, chính quyền địa phương, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận tin báo về việc bà Tr mất tích nghi do rơi xuống một dòng thác cuối nguồn Thủy điện VRG (xã Bảo Lâm 3). Dòng thác này đổ ra hồ Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi.

Thông tin, từ người nhà nạn nhân, vào sáng cùng ngày, bà Tr. cùng chồng vào thăm vườn rồi nghỉ trưa tại chòi. Đến chiều cùng ngày, ông T. chồng bà Tr. không thấy vợ nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của vợ gần dòng thác nói trên. Nghi chuyện chẳng lành với vợ, nên ông T. đã trình cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 24 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên do dòng thác chảy xiết, nước sâu gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Sáng 6/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bà Tr. cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km hướng ra lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền và cơ quan chức năng đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.