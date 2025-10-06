Tìm thấy hơn 250 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang

(VTC News) -

Sáng 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông tin, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm, vận động những học viên còn lại trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h48 ngày 5/10, một nhóm học viên tại cơ sở này không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự. Lợi dụng tình hình, một số học viên quá khích đã kích động, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Tổng cộng có 314 học viên rời khỏi cơ sở.

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy bắt người cai nghiện trốn trại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động các học viên quay trở lại.

Đến 8h sáng 6/10, có 252/314 học viên trở về cơ sở. Lực lượng công an đang tiếp tục rà soát, xác minh, thu thập thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm số học viên còn lại.

Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển không tiếp tay, chở thuê cho các học viên trốn trại, đồng thời kêu gọi người dân kịp thời thông tin khi phát hiện trường hợp nghi vấn.

Nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh nhóm học viên di chuyển qua các cánh đồng, tuyến đường ở huyện Chợ Mới đã được camera của người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.