Tiger Remix 2026: Trải nghiệm 'Săn lộc bản lĩnh' mở ra năm mới đầy khí thế

(VTC News) -

Năm nay, Tiger Remix "biến hóa" thành những Quảng trường Săn Lộc Bản Lĩnh – nơi khán giả có thể tự tay săn lộc, nắm lấy vận may và khởi động một mùa xuân đầy khí thế.

Sự kiện sẽ diễn ra tại ba tỉnh thành: Quảng trường Hùng Vương - TP. Mỹ Tho cũ (26-27/12/2025), phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM (29-31/12/2025), và Quảng trường 10/03 - TP. Buôn Ma Thuột cũ (9-10/1/2026). Người xem sẽ được thử sức với các thử thách “săn lộc” thú vị, như chinh phục Cây Lộc Bản Lĩnh. Thông qua đó, Tiger Beer truyền tải thông điệp: Bản lĩnh là không chờ lộc may, mà tự tay săn lấy lộc cho mình.

Sự kiện hứa hẹn chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn và kết hợp bùng nổ: từ các bản nhạc xuân đình đám được “remix” hiện đại, đến sự góp mặt của các nghệ sĩ gồm SOOBIN, NSND Hữu Quốc, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, DJ Soda, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Kay Trần,... cùng dàn nghệ sĩ đình đám khác.

Tiger Remix 2026 mang đến những “Quảng trường Săn Lộc”để mỗi người có thể mở ra một mùa xuân đầy rực rỡ.

Trải nghiệm đỉnh cao nhất đêm nhạc là khoảnh khắc tung “đại liễn khai xuân” khổng lồ, kết hợp với pháo hoa rực sáng bầu trời, tạo nên dấu ấn countdown bùng nổ. Sự kiện đánh dấu sự khởi động cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh mà Tiger Beer sẽ lan tỏa xuyên suốt mùa Tết năm nay.