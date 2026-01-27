Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước ta của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã thành công rất tốt đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Việt Nam đón tiếp sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra rất thành công. Trước đó, Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội XII và đồng chí Thongloun Sisoulith được tín nhiệm tái đắc cử Tổng Bí thư.

Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương; tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và thắm tình anh em.

Quang cảnh buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển và được gìn giữ như tài sản chung vô giá giữa 2 dân tộc, tiếp tục truyền lại cho những thế hệ sau.