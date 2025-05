Thương hiệu ẩm thực Nhật sở hữu nhiều nhà hàng sao Michelin tới Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 28/5, Sun Hospitality & Entertainment Group - thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí thuộc tập đoàn Sun Group và Ukai – thương hiệu ẩm thực danh tiếng của Nhật Bản, vừa chính thức ký kết hợp tác để ra mắt nhà hàng đầu tiên của Ukai tại Việt Nam.

Theo đó, hai tập đoàn sẽ cho ra mắt nhà hàng teppanyaki - nghệ thuật ẩm thực đặc trưng của Nhật Bản tới Tổ hợp trung tâm hội nghị, khách sạn, căn hộ dịch vụ 5 sao Ascott Tây Hồ Hà Nội.

Lễ ký kết giữa Sun Hospitality & Entertainment Group - thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí thuộc tập đoàn Sun Group và Ukai.

Ukai là thương hiệu ẩm thực đã có hơn 60 năm lịch sử tại Nhật Bản, với triết lý xuyên suốt: “True profit lies in the joy of others” – “Lợi nhuận thực sự đến từ niềm vui của khách hàng”. Thương hiệu sở hữu chuỗi 22 nhà hàng đa dạng phong cách từ ẩm thực truyền thống đến không gian sang trọng mang âm hưởng Pháp và những tiệm bánh cao cấp. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến dòng nhà hàng Ukai-tei với biểu tượng của nghệ thuật teppanyaki tinh tế.

Đặc biệt, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ukai đã sở hữu tới 8 nhà hàng đạt sao Michelin, danh hiệu danh giá được ví như giải Oscar trong giới ẩm thực. Tại Nhật Bản, thời gian chờ đặt bàn tại các nhà hàng Ukai có thể lên tới vài tháng. Sự hiện diện của Ukai tại Hà Nội sẽ trở thành một điểm chạm mới, nơi thực khách có thể thưởng thức những giá trị tinh túy của ẩm thực Nhật Bản ngay tại địa phương.

Nhà hàng Ukai tại Ascott Tây Hồ Hà Nội mang đến nguyên phong cách teppanyaki truyền thống, đồng thời tôn trọng và khai thác nguyên liệu bản địa của Việt Nam, hứa hẹn tạo ra một thực đơn độc đáo, mang bản sắc riêng. Bên cạnh đó, đội ngũ đầu bếp và nhân sự tại Việt Nam cũng sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia của Ukai nhằm đảm bảo chất lượng và tinh thần phục vụ chuẩn Nhật.

Phối cảnh tổ hợp trung tâm hội nghị, khách sạn, căn hộ dịch vụ 5 sao Ascott Tây Hồ Hà Nội.

Teppanyaki được xem là một trong những nét đặc trưng tinh túy của văn hóa ẩm thực Nhật Bản, nơi người đầu bếp không chỉ đơn thuần là người chế biến mà còn là nghệ sĩ biểu diễn trên bàn nướng.

Với kỹ thuật “múa chảo” điêu luyện, những đầu bếp tài hoa tạo nên màn trình diễn ngẫu hứng đầy mãn nhãn, khiến thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn tận hưởng giá trị của sự chờ đợi và sự kỳ diệu trong từng thao tác nấu nướng. Chính sự kết hợp giữa hương vị tinh tế và màn trình diễn nghệ thuật đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Teppanyaki trong lòng người yêu ẩm thực.

Các nhà hàng Ukai-tei đặt ưu tiên hàng đầu là hương vị tự nhiên và tinh túy của từng nguyên liệu, đồng thời không ngừng sáng tạo để tạo nên phong cách ẩm thực đặc sắc. Thịt bò đen Nhật Bản thượng hạng là món chính không thể thiếu trong mọi thực đơn. Bên cạnh đó, thực khách còn có thể thưởng thức hải sản theo mùa và rau củ được lựa chọn kỹ càng từ khắp nơi trên thế giới, đảm bảo mỗi món ăn đều đậm đà và hoàn hảo.

Bếp trưởng Yuzuru Okamoto phụ trách nhà hàng Ukai tại Ascott Tây Hồ Hà Nội sở hữu 18 năm kinh nghiệm tại Ukai.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Sun Hospitality & Entertainment Group, cho biết nhà hàng teppanyaki Ukai không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, mà còn là mảnh ghép quan trọng, góp phần đưa Ascott Tây Hồ trở thành điểm đến để thưởng ngoạn tinh hoa ẩm thực thế giới, ngay tại trái tim của Hà Nội.

"Chúng tôi hiểu rằng, ẩm thực không đơn thuần là những món ăn. Ẩm thực là văn hoá, là nghệ thuật, là sợi dây kết nối con người – vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ hay địa lý. Và Ukai chính là biểu tượng cho những giá trị đó: một thương hiệu trân trọng từng nguyên liệu, từng kỹ thuật nấu nướng, và đặc biệt, trân trọng cảm xúc của thực khách", bà Quỳnh Anh phát biểu.

Sự đồng điệu trong triết lý kinh doanh là điều kiện tiên quyết để Sun Group và Ukai hợp tác phát triển thương hiệu Ukai tại Việt Nam. Nếu Ukai đặt niềm hạnh phúc, sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm trong phát triển thương hiệu, thì Sun Group đã xây dựng tên tuổi của mình với "dịch vụ từ tâm".

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Yuichiro Sasano - ​Giám đốc kinh doanh Ukai tại nước ngoài - cho biết: "Đây sẽ là hành trình thăng hoa khi nghệ thuật ẩm thực teppanyaki của chúng tôi được đặt trong các khách sạn sang trọng do Sun Group điều hành, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới bắt đầu từ Hà Nội và lan tỏa tới nhiều vùng đất khác trên khắp Việt Nam".

Nguyên liệu thượng hạng là một trong những bí quyết tạo nên tính độc bản của Ukai.

Đây không phải lần đầu tiên Sun Group khiến giới mộ điệu ẩm thực phải thổn thức với những nhà hàng đặt trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng với phong cách ẩm thượng hạng, như nhà hàng Hibana by Koki tại Capella Hanoi hay La Maison 1888 tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – hai trong những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam được gắn sao Michelin.

Thật không khó để dự đoán, nhà hàng Ukai tại Ascott Tây Hồ có thể tiếp tục mang đến những huy hiệu sáng chói cho bộ sưu tập giải thưởng mà Sun Group đang sở hữu, kiến tạo một điểm đến khiến giới sành điệu ở khắp nơi trên thế giới mong muốn được thưởng thức.

Lễ ký kết hợp tác cùng Ukai tại Hà Nội đang một lần nữa khẳng định khát vọng đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của thế giới mà Sun Group luôn theo đuổi.