Thủng màng nhĩ vì lấy ráy tai bằng que kim loại

(VTC News) -

Anh N.T.H (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp, TP.HCM với triệu chứng ù tai kéo dài. Cách đó hai ngày, khi anh đang tự lấy ráy tai bằng que kim loại tại nhà, con gái bất ngờ chạy đến ôm cổ khiến tay anh bị lệch. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng “bụp” trong tai nhưng không cảm thấy đau, không chảy máu nên chủ quan không đi khám ngay.

Sau sự cố, anh bắt đầu cảm thấy tai bị ù, đặc biệt rõ khi di chuyển trên đường hoặc nghe tiếng động lớn. Lo lắng cho sức khỏe, anh quyết định đến cơ sở y tế kiểm tra.

Tại chuyên khoa Tai Mũi Họng, ThS.BS Trần Minh Dũng cho biết kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị thủng màng nhĩ ở góc sau dưới, cùng với hiện tượng máu bầm đọng gần vị trí tổn thương. May mắn, bệnh nhân chưa gặp phải biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng hay giảm thính lực rõ rệt.

Bác sĩ kê đơn kháng sinh dự phòng, thuốc giảm ù tai và cầm máu. Bệnh nhân được hướng dẫn cách bảo vệ tai, tránh nước vào tai, không tự ý ngoáy tai trong thời gian phục hồi.

Bệnh nhân bị thủng màng nhĩ khi sử dụng que kim loại để lấy ráy tai.

Theo ThS.BS Trần Minh Dũng, màng nhĩ là lớp màng mỏng ngăn cách tai ngoài với tai giữa, có vai trò dẫn truyền và khuếch đại âm thanh, đồng thời bảo vệ tai giữa khỏi vi khuẩn, bụi bẩn. Khi màng nhĩ bị thủng, chức năng này bị ảnh hưởng, dẫn đến giảm thính lực ở mức độ nhất định.

Bác sĩ nhấn mạnh, phần lớn các trường hợp thủng màng nhĩ nhẹ có thể tự lành sau vài tuần nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu vết rách lớn, kéo dài không lành hoặc bệnh nhân bị viêm tai giữa tái phát nhiều lần, có thể cần đến can thiệp phẫu thuật vá màng nhĩ.

Trong những tình huống nghiêm trọng hơn, người bệnh có nguy cơ bị liệt mặt do tổn thương dây thần kinh số VII, hoặc mất thính lực vĩnh viễn do ảnh hưởng đến ốc tai.

Một sai lầm phổ biến là nhiều người tin rằng cần phải lấy ráy tai thường xuyên để “làm sạch”. Thực tế, ráy tai cùng lông tai đóng vai trò như lớp hàng rào tự nhiên, giúp ngăn chặn bụi bẩn, nước và vi khuẩn xâm nhập vào tai. Việc ngoáy tai bằng vật sắc nhọn như que kim loại không những không cần thiết mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chấn thương tai, nhất là khi bất ngờ bị tác động từ bên ngoài.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như ù tai, đau nhức, chảy dịch hay nghe kém, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không mong muốn có thể xảy ra.