Thực hư thông tin xe máy của du khách bị nhân viên xô ngã xuống bãi biển Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 22/9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có thông tin liên quan đến đoạn clip phản ánh nhân viên của đơn vị xô ngã xe máy của du khách xuống bãi biển.

Trước đó, tối 21/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng di chuyển hai chiếc xe máy của du khách bị khóa cổ, đang đỗ trên vỉa hè, xuống bãi cát tại bãi biển Võ Nguyên Giáp. Cạnh đó, có một xe bị nghiêng đổ nhưng sau đó được nhân viên dựng lại. Trong clip, người quay cho rằng bảo vệ đã làm ngã xe, còn nhân viên bãi biển giải thích họ đang giải phóng vỉa hè vì các xe máy chắn lối đi bộ của mọi người.

Sự việc xảy ra vào chiều 21/9 tại bãi biển Mỹ An. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 21/9 tại khu vực vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An).

Thời điểm trên, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè, không đúng quy định. Tại khu vực này đã bố trí và lắp đặt biển cấm để người dân và du khách nắm.

Sau đó, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả. Để đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

Trong quá trình di chuyển, do bãi cát mềm nên một xe máy bị ngã, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh lại. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một người đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây ra nhiều thông tin trái chiều.

Cũng trong clip, nhân viên đã giải thích rõ đây là khu vực cấm đỗ xe máy.