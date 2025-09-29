Thua bạc nợ 740 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt cóc

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với He Kai (SN 1979), Wang Shao Bo (SN 1985), Wang Jun (SN 1995, cùng mang quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/9, Zhang Kai (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) đến một casino trên địa bàn TP Đà Nẵng chơi đánh bài. Tại đây, Zhang Kai vay 200.000 NDT (tương đương khoảng 740 triệu VNĐ) và viết giấy ghi nợ theo hướng dẫn của He Kai.

3 đối tượng có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)

Sau đó, Zhang Kai chơi thua hết số tiền trên. Lúc này, A Seng (chưa rõ lai lịch, đối tượng trong nhóm của He Kai) giao nhiệm vụ cho Wang Jun đưa Zhang Kai đến nhà nghỉ Ngọc Hoa (thuộc thôn Hà Bình, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) và canh giữ.

Một lúc sau, Wang Shao Bo cùng He Kai đến, thường xuyên yêu cầu Zhang Kai gọi điện về cho mẹ và người yêu của Zhang Kai ở Trung Quốc để trả nợ. Ngoài ra, Wang Jun có nhiệm vụ canh giữ và mua đồ ăn, nước uống cho những người ở đây; Wang Shao Bo có nhiệm vụ canh giữ, không để cho Zhang Kai bỏ trốn.

Đến khoảng 19h ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kiểm tra hành chính thì phát hiện trong phòng 301 nhà nghỉ Ngọc Hoa có Zhang Kai, Wang Shao Bo, Wang Jun.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại.