Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 5 người chết ở Hà Nội

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5h30 ngày 11/10 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.