Thủ tướng: Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu quần áo, sách vở

(VTC News) -

Yêu cầu trên được đề cập Công điện số 151 của Thủ tướng về khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) hư hỏng sau bão số 5. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Công điện nêu, từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các trận thiên tai như dông lốc, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng, trong đó rất nhiều cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ các địa phương, riêng trong cơn bão số 5 vừa qua có 411 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do bão số 5 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt huy động lực lượng Quân đội, Công an, đoàn thanh niên cùng với Nhân dân tập trung xử lý vệ sinh trường lớp, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các trường học, cơ sở y tế bị hư hại do thiên tai.

Việc này phải hoàn thành trước ngày 1/9, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

"Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh. Báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện chậm nhất trong ngày 1/9 năm 2025 (đồng thời gửi các Bộ: GD&ĐT, Y tế để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng chậm nhất trong ngày 2/9)", theo công điện.

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD&ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai, kịp thời hỗ trợ các địa phương, cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định.

Bộ trưởng GD&ĐT chỉ đạo giám đốc Sở GD&ĐT các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 và mưa lũ tháng 7, tháng 8 vừa qua.

Từ đó, chủ động xử lý đề xuất, kiến nghị hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tư lệnh ngành GD&ĐT còn có nhiệm vụ huy động, vận động các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị thiệt hại về thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, không để học sinh thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng y tế tại cơ sở rà soát, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ; không để gián đoạn đối với công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị Quân đội, Công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung theo đề nghị của địa phương.