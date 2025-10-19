Thủ tướng: 'Sai phạm phải xử lý, vô cảm, thiếu trách nhiệm là phải thay'

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay (19/10) tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với các cử tri là cán bộ chủ chốt của 103 xã, phường thuộc thành phố Cần Thơ.

Sau khi báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 11/7/2025 đến nay, đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã lắng nghe kiến nghị của cử tri về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cụ thể từ thực tiễn sau khi sáp nhập cấp xã và triển khai thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Cử tri Cao Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới đề nghị, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số để cán bộ phụ trách được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179 năm 2025 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ.

Tham gia trả lời câu hỏi của cử tri, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, đã xây dựng xong dự thảo thông tư và gửi xin ý kiến bộ, ngành, địa phương và sẽ ban hành ngay trong tháng 10.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết: “Nội dung chính của Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số và sẽ được hưởng mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người/tháng.

Theo quy định tại Nghị định số 109 Bộ Khoa học công nghệ cũng đánh giá là Thông tư này mà khi được ban hành sẽ giúp cho cơ quan, đơn vị có căn cứ rõ ràng, minh bạch để xác định được chính xác vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số để được hưởng hỗ trợ, nhằm mục tiêu là nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác chuyển đổi số tại các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương. Việc có cơ chế hỗ trợ rõ ràng này sẽ góp phần khuyến khích, động viên và tạo động lực để thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong phạm vi toàn quốc”.

Bên cạnh những thuận lợi, cử tri Trịnh Thị Bảo Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hải cho rằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp như: khối lượng công việc phân cấp khá lớn, trong khi năng lực cán bộ còn hạn chế; một số quy định chuyên ngành mới được ban hành, dẫn đến việc cập nhật, triển khai ở cơ sở còn lúng túng.

Cử tri Trịnh Thị Bảo Khuyên phát biểu: “Quốc hội sớm sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng phân quyền, phân cấp rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và thúc đẩy khu vực tư nhân trong lĩnh vực xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng của cấp xã nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”.

Cử tri Đào Thành Hiểu, Chủ tịch UBND phường An Bình.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã, phường, đặc khu các cử tri kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư 33 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Liên quan đến các vấn đề trong triển khai thi hành Luật đất đai, cử tri Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch phường Cái Khế cho rằng: việc triển khai trong thực tế đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc như việc không quy định rõ việc thực hiện tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến mâu thuẫn khi triển khai thực hiện.

Cử tri Bùi Văn Kiệt cho biết: “Quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2024 cần quy định cụ thể trong trường hợp gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì giá đất tính tiền thuê đất được xác định theo giá đất cụ thể quy định tại Điều 160 hay xác định theo Bảng giá đất quy định tại Điều 159 Luật Đất đai 2024. Thứ hai, sửa đổi Luật Đất đai 2024 theo hướng bỏ điều kiện khi tách thửa phải “bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý”. Đồng thời, đề xuất trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất thì không phải tách thửa”.

Trao đổi với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tinh thần chung là tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 sẽ ban hành Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Thủ tướng đề nghị, Thành phố Cần Thơ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng nhấn mạnh đẩy mạnh tinh thần là cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong để bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết - thống nhất - vì nhân dân phục vụ".

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu, hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần vì nước, vì dân, không sợ trách nhiệm, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Sai phạm phải xử lý. Vô cảm, thiếu trách nhiệm là phải thay. Cán bộ sai phạm mà chần chừ, không chịu làm, sợ trách nhiệm thì phải xử lý, phải thay; đặc biệt là những người vô cảm với sự phát triển của đất nước, phát triển của địa phương, vô cảm với những khó khăn của nhân dân chúng ta không dùng”.

Dịp này, Thủ tướng đề nghị, Thành phố Cần Thơ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới xứng tầm với vị thế, vai trò của thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cử tri Cao Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới.

Thủ tướng cho biết: “Tăng trưởng ta phải phấn đấu hơn, tiên phong gương mẫu đi đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ giải ngân vốn đầu tư công chậm thì chúng ta phải phấn đấu hơn. Cả nước hơn 50% mà chúng ta mới được 33,4% thì đây là phải cố gắng. Quá trình vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xác định lại các vị trí việc làm trên cơ sở để sắp xếp cho phù hợp hiệu quả linh hoạt; đồng thời phân loại ra để bồi dưỡng, đào tạo để có “tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, tinh thần là đoàn kết, tập hợp nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội cho sự phát triển”.

Thủ tướng cũng yêu cầu, thành phố Cần Thơ huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm như sân bay, cảng, cầu, đường cao tốc Bắc – Nam kết nối Cần Thơ - Cà Mau, đường sắt nối TP.HCM - Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; quốc lộ 91; đường Vành đai phía Tây, đặc biệt là bệnh viện hoàn thành bệnh viện ung bướu Cần Thơ trong năm 2026.