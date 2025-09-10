Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Chiều 10/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, nhân dịp Toàn quyền thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Quang cảnh cuộc tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp Toàn quyền Sam Mostyn.
Toàn quyền Sam Mostyn và đoàn đại biểu Australia.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu tại cuộc tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền Sam Mostyn tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Bình luận