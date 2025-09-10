Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.