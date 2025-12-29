Thủ tướng: Nâng tầm sứ mệnh quốc tế, lan tỏa hình ảnh của Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 29/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng mong muốn các cán bộ ngoại giao phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: “Trung thành, tận tụy”, “Tự tin, sáng tạo”, “Bản lĩnh, linh hoạt”, “Đàm phán, thuyết phục”, “Hiệu quả hàng đầu”, “Tổ quốc trên hết”.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 ngày 29/12/2025. (Ảnh: Diễm Châu)

Thủ tướng khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp nhìn lại toàn diện công tác đối ngoại trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua, xác định rõ các định hướng lớn cho năm 2026 và thời gian tới, nhất là việc cụ thể hóa quan điểm mới về vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Thủ tướng, năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 chứng kiến những biến động mang tính thời đại, với nhiều yếu tố bất lợi, bất định như hậu quả đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự, chiến tranh thương mại, cùng các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh đó, ngành Ngoại giao đã nỗ lực thích ứng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tranh hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đất nước, khái quát bằng nhóm sáu từ khóa: “Bộ máy tinh gọn”, “Thích ứng kịp thời”, “Sáng tạo hiệu quả”, “Hợp tác mở rộng”, “Vị thế nâng cao”, “Kiến tạo phát triển”.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước; vừa cương quyết, vừa mềm dẻo; nắm chắc tình hình, hiểu sâu đối tác, nhìn xa trông rộng. Theo ông, đội ngũ cán bộ ngoại giao phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học - công nghệ; có tâm, có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới.

Dự báo thời gian tới, Thủ tướng cho rằng tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục chuyển biến nhanh với nhiều tác động khó lường. Trên cơ sở đó, ngành Ngoại giao cần quán triệt phương châm hành động gồm 6 nội dung: “Tham mưu chính xác”, “Thích ứng linh hoạt”, “Xoay chuyển kịp thời”, “Chuyển đổi hiệu quả”, “Trách nhiệm cộng đồng”, “Ổn định phát triển”; đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trước các tình huống phức tạp, bất ngờ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống. Song song với đó là nâng tầm sứ mệnh quốc tế của Việt Nam, mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài cho tăng trưởng nhanh và bền vững, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Nhấn mạnh vai trò con người là yếu tố then chốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác đối ngoại tuy khó khăn, vất vả nhưng rất vẻ vang và đáng tự hào; bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ ngoại giao luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ đã được đúc kết, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.