Thủ tướng dự kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(VTC News) -

Sáng 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026) tại khu lưu niệm dành cho nhà lãnh đạo kiệt xuất này (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Lễ kỷ niệm do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu những hiện vật, tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người cộng sản kiên trung được Nhân dân và đồng chí gọi bằng cái tên thân thuộc Anh Tô, người được lịch sử khắc họa là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi, tri kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ông cũng là người được cộng đồng quốc tế mến mộ với tư cách là nhà quản lý tài đức vẹn toàn, nhà ngoại giao bản lĩnh, nhà văn hóa lớn và nhà tư tưởng, lý luận sắc bén.

"Lễ kỷ niệm hôm nay có ý nghĩa đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phạm Văn Đồng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân vô hạn đối với công lao, sự cống hiến to lớn và những dấu ấn sâu đậm của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, trải dài từ những ngày đầu thành lập Đảng, kháng chiến, kiến quốc đến kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước cập bến bờ của Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, quê hương Quảng Ngãi càng thêm tự hào về người con ưu tú có những cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam.

"Dù trọn đời vì nước, ít có dịp trở về thăm quê nhà, đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng cho gia đình, dòng họ và mảnh đất nơi mình sinh ra; thường xuyên căn dặn, nhắc nhở cán bộ, nhân dân tỉnh nhà nêu cao ý chí tự lực, không ngừng vươn lên. Mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh hay trước những chiến dịch quan trọng, đồng chí đều gửi điện chúc mừng, động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh", ông Hồ Văn Niên nói.

Thực hiện di huấn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi đã phát huy đoàn kết, nỗ lực bứt phá và đạt nhiều kết quả toàn diện; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, tỉnh Quảng Ngãi mới đứng trước nhiều thời cơ lớn sau hợp nhất.

Với diện tích hơn 14.832 km² (xếp thứ 5/34 tỉnh, thành) và dân số trên 2,16 triệu người (xếp 22/34 tỉnh, thành), cùng 96 đơn vị hành chính gồm đô thị, nông thôn, vùng sinh thái và đặc khu kinh tế biển, tỉnh có điều kiện tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, tối ưu hóa nguồn lực và phân bố dân cư hợp lý, tạo nền tảng cho quy mô kinh tế mới lớn hơn.

Với mục tiêu phấn đấu của Quảng Ngãi là đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực; tăng cường liên kết không gian, khai thác hiệu quả lợi thế miền núi - đồng bằng - ven biển, tận dụng lợi thế của tỉnh vừa có biển, vừa có núi; phát triển dựa trên kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, bảo đảm cân bằng và bền vững; phát triển tỉnh có ngành công nghiệp tinh hoa, nông nghiệp xanh, văn hóa hội tụ cảnh quan du lịch đặc sắc.