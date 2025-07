Thủ tướng: Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Công an chống tội phạm buôn lậu, hàng giả

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 2/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, thời gian còn lại của năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại, trong điều kiện triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược và dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhất là tác động từ tình hình thế giới, khu vực.

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng, chỉ đạo trong phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 14, đặc biệt là phương hướng "3 trọng tâm, 3 quyết liệt", Thủ tướng nhấn mạnh, cụ thể hóa một số điểm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quân sự, quốc phòng thời gian tới và đề nghị chủ động rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đã đạt được để nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của cả nước.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực, đánh giá tác động đến Việt Nam, có đối sách ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, dứt khoát không để bị động, bất ngờ về chiến lược, quân sự, quốc phòng.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới; Triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, quân đội cần quán triệt quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể để toàn quân thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân"; phát huy hơn nữa sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

"Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là thuốc giả và thực phẩm giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh việc làm tốt hơn nữa chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai các giải pháp xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chỉ huy trưởng quân sự, bảo đảm hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Song song với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; giữ vững an ninh trật tự, kịp thời ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Thủ tướng lưu ý việc chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu; Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thủ tướng đề nghị triển khai tốt Đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong Quân đội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho quân nhân; Đồng thời tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

"Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng; công tác dân vận, hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"; chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thiêng liêng, cao cả của Quân đội ta, được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân đội nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.