Thủ tướng biểu dương BIDV trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

(VTC News) -

Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vinh dự được Thủ tướng biểu dương và tặng Bằng khen vì đã có đóng góp tích cực trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước, BIDV xác định việc thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của BIDV đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Ông Quách Hùng Hiệp - Ủy viên HĐQT đại diện BIDV - lên nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Tổng ngân sách triển khai các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do BIDV và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc BIDV thực hiện là hơn 260 tỷ đồng.

Trong đó, BIDV đóng góp 100 tỷ đồng chung tay cùng ngành ngân hàng ủng hộ số tiền 1.000 tỷ đồng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”; đóng góp 20 tỷ đồng hưởng ứng phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ động tài trợ 125 tỷ đồng để hỗ trợ 28 địa phương khó khăn xây dựng 2.155 căn nhà; huy động hơn 35 tỷ đồng từ đoàn viên công đoàn, người lao động để tài trợ cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Những nỗ lực của BIDV đã đóng góp vào kết quả chung của phong trào, góp phần tích cực cùng cả nước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8; hoàn thành xóa nhà tạm cho người có công với cách mạng trước 27/7 theo yêu cầu của Thủ tướng. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ và vai trò tiên phong của BIDV trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững.

Với mong muốn không để ai “bị bỏ lại phía sau”, trong nhiều năm qua, BIDV đã dành nhiều nguồn lực, tâm sức triển khai các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục; Y tế; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; Xây nhà đại đoàn kết; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; Tặng quà Tết cho người nghèo; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… với ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. BIDV cũng có nhiều sáng tạo trong hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa được các giá trị nhân văn để thu hút khách hàng, công chúng cùng chung tay thực hiện và đem lại những giá trị tích cực cho toàn xã hội như: Chương trình “Đồng hành cùng ngành y, chung tay vượt đại dịch”, Chương trình “Tết ấm cho người nghèo”, Chương trình “Vì cuộc sống xanh”…