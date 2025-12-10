Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an Lạng Sơn phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng

Ngày 9/12, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung thư nêu, lãnh đạo Bộ được báo cáo, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thông tin vụ việc giết người đặc biệt nghiêm trọng và đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh tinh thần hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và các cơ quan chức năng ngoài lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần tích cực trấn an dư luận xã hội, ổn định an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu", thư khen viết.

Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại tỉnh Lạng Sơn; nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại tỉnh Hưng Yên) và nghi phạm thực hiện hành vi Giết người là Đoàn Văn Sáng. Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/1, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 - tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.