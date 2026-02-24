Thu Trang lên tiếng về tin đồn mâu thuẫn với đoàn phim 'Mùi phở'

(VTC News) -

Mạng xã hội xôn xao thông tin Thu Trang không đồng hành quảng bá phim Mùi phởdù cô là một trong những diễn viên chính của bộ phim. Trước những tin đồn không hay đang lan truyền, Thu Trang lên tiếng làm rõ.

Nữ diễn viên cho biết cô khá buồn vì thông tin chưa đầy đủ đã vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của mình.

Thu Trang lên tiếng về thông tin không tham gia quảng bá phim "Mùi phở".

Thu Trang nhấn mạnh, cô tham gia Mùi phở với vai trò diễn viên, không phải nhà đầu tư hay nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi nhận lời tham gia một dự án, cô luôn xem đó là một phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp và cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Đó là điều mà mọi người có thể nhìn thấy trong tất cả những dự án có sự tham gia của Thu Trang từ trước đến nay.

Theo chia sẻ của Thu Trang, tại các cột mốc quan trọng của phim ở TP.HCM như showcase và premiere, cô đều tham dự. Dù lịch trình bận rộn, di chuyển liên tục, cô vẫn ưu tiên sắp xếp để đồng hành cùng ê-kíp.

Riêng các hoạt động tại Hà Nội, do vướng lịch công tác, quản lý của cô đã chủ động trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án, tránh ảnh hưởng đến công việc chung. "Không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là Trang đứng ngoài", cô khẳng đinh.

Trên các nền tảng cá nhân, cô vẫn chủ động chia sẻ teaser, poster, tổ chức tặng vé cho khán giả. Thậm chí, cô còn xin thêm tư liệu hậu trường từ ê-kíp để biên tập và đăng tải trên TikTok, YouTube, Facebook nhằm lan tỏa tinh thần bộ phim.

Nữ diễn viên khẳng định: "Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền".

Nữ diễn viên bày tỏ điều khiến cô buồn hơn cả là những suy đoán về mối quan hệ giữa cô và đoàn phim. Cô khẳng định mỗi lần gặp lại các đồng nghiệp như nghệ sĩ Xuân Hinh, đạo diễn Minh Beta, diễn viên Cường Cá, Hà Hương cùng các diễn viên khác, mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn không có xích mích hay mâu thuẫn.

“Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền. Là diễn viên, có ai tham gia phim mà lại không mong tác phẩm đó được khán giả đón nhận và thành công? Trang không mong tranh luận đúng - sai, càng không muốn tạo thêm ồn ào. Trang chỉ mong những điều chưa chính xác sớm được nhìn nhận lại để bộ phim Mùi phở được đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng - và để những người làm nghề không phải buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có", cô bày tỏ.

Mùi phở là phim điện ảnh Tết Việt 2026 do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (NS Xuân Hinh đóng) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông Mùi và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Trong phim Thu Trang đóng vai con dâu ông Mùi.

Bộ phim khai thác sâu sắc các yếu tố văn hóa - nghệ thuật - gia đình, kết hợp với chất hài Bắc đại chúng. Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam...