Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do vốn Nhà nước đầu tư từ ngày 1/3

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai thu phí sử dụng đường bộ tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo báo cáo của các Ban quản lý dự án, đến ngày 30/1/2026, hệ thống thiết bị phần cứng và phần mềm tại các trạm thu phí cơ bản hoàn thành kiểm thử, sẵn sàng đánh giá các chỉ số hiệu suất kỹ thuật và vận hành như: tỷ lệ nhận diện thẻ, thời gian xử lý, độ chính xác giao dịch nhằm đảm bảo hệ thống thu phí không dừng (ETC) hoạt động an toàn, thông suốt, chính xác và hiệu quả trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về hệ thống bắt buộc phải liên thông với các tuyến cao tốc đang thu phí phải được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, do đó, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy trình này.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để bảo đảm triển khai thu phí từ ngày 1/3/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tồn tại, hoàn tất thủ tục pháp lý, nghiệm thu công trình và bàn giao tài sản, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành, bảo trì, xác định thời điểm bàn giao cụ thể, đáp ứng tiến độ thu phí chính thức.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án thu phí hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Liên quan đến mức thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai phương án gồm: mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng cho các tuyến cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục). Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây, Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau.