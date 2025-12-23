Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời – cơ hội săn sale điện máy chính hãng mỗi tuần

(VTC News) -

Chương trình ưu đãi định kỳ “Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời!” chính thức được MediaMart triển khai từ ngày 24/12/2025, áp dụng cho hàng ngàn sản phẩm thuộc các nhóm hàng TV, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng, laptop và smartphone. Đây là cơ hội giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí mua sắm giữa tuần với mức giá cạnh tranh.

Giải pháp mua sắm tiết kiệm giữa tuần

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp mua sắm thông minh và tối ưu chi phí, MediaMart triển khai chương trình ưu đãi cố định vào ngày thứ Tư. Đây được xem là một lựa chọn mua sắm định kỳ giữa tuần, giúp khách hàng chủ động kế hoạch chi tiêu, dễ dàng theo dõi ưu đãi và tiếp cận các sản phẩm điện máy chính hãng với giá tốt ngay trong tuần làm việc.

“Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời!” sẽ được tổ chức định kỳ vào các ngày 24/12, 31/12, 7/1, 14/1, 21/1, … áp dụng đồng thời tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart và kênh bán hàng trực tuyến. Khách hàng có thể “đặt lịch” săn sale vào mỗi thứ Tư để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm chất lượng với mức giá hấp dẫn.

Ưu đãi đa dạng ngành hàng, mức giảm lên tới 50%

Chương trình “Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời!” được áp dụng đồng loạt cho các nhóm sản phẩm chủ lực như TV, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng, laptop và smartphone.

Theo đó, MediaMart đồng hành cùng các thương hiệu hàng đầu như LG, Sony, Samsung, Coex, Hitachi, Toshiba, Electrolux, Roler, ... mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn: giảm giá lên tới 50%, tặng kèm quà, hỗ trợ trả góp 0% và nhiều chính sách hậu mãi đi kèm.

Mở màn cho siêu ưu đãi trong chương trình “Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời” vào ngày 24/12 tới đây, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu loạt tivi giảm giá sâu: Android TV COEX 32 inch 32FH5000Y giảm 60% giá thứ 4 chỉ còn 2.990.000 đồng, QLED TV 4K Samsung 55 inch QA55Q6F có giá 10.990.000 đồng. Ngoài ra, một số mẫu TV kích thước phổ thông như COEX Smart TV 2K 43 inch và LG Smart TV 4K 43 inch cũng được ưu đãi ở mức giá từ 5 – 8 triệu đồng.

Lên đời tủ lạnh, máy giặt với mức giá siêu hời: Tủ lạnh 4 cửa Inverter 474l Multi Door LG LFB47BLG được giảm gần 50%, còn 14.890.000 đồng, Tủ lạnh 2 cửa Inverter 196l COEX RT-4003BS chỉ 4.490.000 đồng. Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 9kg FV1409S4M1 được ưu đãi còn 7.990.000 đồng, còn Máy giặt lồng đứng COEX 8,5kg TW-80CW1415IGB có giá 3.990.000 đồng.

Nhiều thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình cũng được giảm lên đến 60% duy nhất trong Thứ 4, ngày 24/12: Máy lọc không khí LG Puricare 360 Hit AS60GHWGO.ABAE với giá 4.990.000 đồng, Bếp điện từ COEX CI-3371 (kèm nồi lẩu inox) giá 990.000 đồng, Lò vi sóng ROLER RM-3213 giá 990.000 đồng, đèn sưởi nhà tắm 2 bóng ROLER RL-2112 giá 349.000 đồng.

Đối với thiết bị công nghệ, MediaMart áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu laptop và smartphone hot nhất hiện. Một số sản phẩm đáng chú ý gồm Laptop HP Pavilion 15 (Core i3/8GB/256GB) với giá 10.490.000 đồng, Dell Inspiron 3520 (i5/16GB/512GB) giá 14.590.000 đồng. Ở nhóm smartphone: Apple iPhone 13 128GB được điều chỉnh giảm 3,4 triệu đồng giá bán còn 11.590.000 đồng; Samsung Galaxy A06 4G A065F có giá 2.490.000 đồng

Chính sách hậu mãi và dịch vụ đi kèm

Không chỉ tập trung vào ưu đãi giá, MediaMart tiếp tục khẳng định uy tín với chất lượng dịch vụ hậu mãi vượt trội. Khi mua sắm trong chương trình “Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời!”, khách hàng được hưởng đầy đủ các chính sách: trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi, bảo hành chính hãng, cùng chính sách đổi mới lên đến 90 ngày...

Với ưu đãi đa dạng, giá thành cạnh tranh cùng loạt chính sách hậu mãi hấp dẫn, “Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời!” chắc chắn trở thành lựa chọn mua sắm định kỳ giữa tuần dành cho người tiêu dùng yêu thích hàng điện máy, công nghệ chính hãng.

Chương trình hiện được áp dụng đồng thời tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc và kênh bán hàng trực tuyến. Để không bỏ lỡ cơ hội săn sale mỗi Thứ Tư, khách hàng có thể theo dõi thông tin chi tiết tại website www.mediamart.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.