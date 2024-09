Thiếu tá Công an hy sinh khi làm nhiệm đảm bảo an toàn trại giam trong bão

(VTC News) -

Ngày 8/9, theo thông tin từ Bộ Công an, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng (SN 1987; quê thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) - cán bộ Trại giam Quảng Ninh thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an - đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3, bảo đảm an toàn cho trại giam và phạm nhân.

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo đó, khoảng 0h ngày 8/9, lũ quét dâng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại Phân trại số 2 (Trại giam Quảng Ninh). Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho phạm nhân và Phân trại số 2 trong tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trại giam Quảng Ninh cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Ninh nỗ lực, khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Đến 10h15 ngày 8/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của Thiếu tá Trần Quốc Hoàng tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, cách đơn vị khoảng 1km.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng để tổ chức lễ tang, động viên gia đình và thực hiện chính sách đối với cán bộ hy sinh theo quy định.