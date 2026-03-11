Thiết kế thi công nhà gỗ 3 gian, 5 gian truyền thống: Báo giá & quy trình chuẩn

(VTC News) -

Đặc điểm kiến trúc nhà gỗ 3 gian, 5 gian truyền thống

Nhà gỗ 3 gian: Kiểu nhà truyền thống miền Bắc, gian giữa thờ cúng, hai gian bên tiếp khách hoặc ngủ, bố cục đối xứng trang nghiêm.

Nhà gỗ 5 gian: Quy mô lớn, 3 gian giữa thờ tự và tiếp khách, 2 gian buồng làm phòng ngủ hoặc kho, phổ biến trong nhà thờ họ và nhà vườn.

Kết cấu khung nhà gỗ: Gồm cột cái, cột con, cột hiên cùng xà, kẻ hiên, con rường, bẩy hiên, liên kết bằng mộng gỗ truyền thống.

Mái nhà gỗ: Mái dốc lớn thoát nước tốt, lợp ngói ta, ngói mũi hài hoặc ngói âm dương, kết hợp đầu đao cong.

Hoa văn chạm khắc: Trang trí tinh xảo với họa tiết tứ linh, tứ quý, hoa sen trên kẻ hiên, con rường và cửa bức bàn.

Các loại gỗ phổ biến trong thi công nhà gỗ

Gỗ lim: Loại gỗ phổ biến với độ cứng cao, chống mối mọt tốt, tuổi thọ lâu dài (thường dùng lim Lào, lim Nam Phi).

Gỗ gõ đỏ: Màu sắc đẹp, vân gỗ sang trọng, ít cong vênh, độ bền cao, phù hợp khí hậu Việt Nam và thường dùng cho nhà gỗ cao cấp.

Gỗ sưa: Gỗ quý hiếm, vân đẹp, mùi thơm nhẹ, giá trị kinh tế và tâm linh cao nhưng chi phí rất lớn nên chủ yếu dùng cho chi tiết trang trí.

Gỗ trắc: Màu đỏ đậm sang trọng, độ bền cao, chống mối mọt tốt và có giá trị thẩm mỹ cao.

Gỗ xoan: Lựa chọn kinh tế, dễ gia công, phù hợp công trình nhỏ nhưng độ bền thấp hơn gỗ lim và gõ đỏ.

Quy trình thiết kế nhà gỗ chuẩn phong thủy

Khảo sát mặt bằng

Trước khi thiết kế nhà gỗ cần khảo sát hướng đất, diện tích và địa hình xung quanh để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp.

Bố trí công năng

Nhà gỗ thường bố trí gian giữa làm nơi thờ cúng, hai gian bên tiếp khách, khu buồng gói dùng làm phòng ngủ. Không gian cần thông thoáng và hài hòa.

Yếu tố phong thủy

Phong thủy đóng vai trò quan trọng, cần chọn hướng nhà hợp tuổi gia chủ, kích thước cửa theo thước Lỗ Ban và bố trí bàn thờ hợp lý.

Bản vẽ kỹ thuật

Hồ sơ thiết kế gồm mặt bằng, kết cấu, phối cảnh 3D và bản vẽ chi tiết cấu kiện gỗ để đảm bảo thi công chính xác.

Quy trình thi công nhà gỗ 3 gian, 5 gian trọn gói

Giai đoạn chuẩn bị gỗ

Gỗ sau khi lựa chọn sẽ được xẻ theo kích thước, phơi khô tự nhiên và xử lý chống mối mọt để đảm bảo độ bền cho công trình.

Giai đoạn đục chạm

Nghệ nhân tiến hành chạm khắc hoa văn, tạo mộng gỗ và gia công các cấu kiện. Đây là công đoạn đòi hỏi tay nghề cao và nhiều thời gian.

Lắp thử tại xưởng

Khung nhà được lắp thử tại xưởng nhằm kiểm tra độ khít của các mộng gỗ và điều chỉnh sai lệch trước khi thi công thực tế.

Vận chuyển và lắp dựng

Các cấu kiện được vận chuyển đến công trình để dựng cột, lắp xà và lắp mái. Quá trình này thường hoàn thành trong vài ngày.

Hoàn thiện

Công đoạn cuối gồm sơn bảo vệ gỗ, lắp cửa bức bàn, lợp ngói và hoàn thiện sân vườn, giúp ngôi nhà gỗ có vẻ đẹp cổ kính và sang trọng.

Báo giá thi công nhà gỗ truyền thống mới nhất

Nhà gỗ 3 gian, 5 gian (60 – 90m²): khoảng 820 triệu – 2,5 tỷ đồng tùy loại gỗ như lim, gõ đỏ, sến hoặc căm xe.

Nhà gỗ lim 3 gian: khoảng 1,3 – 2,2 tỷ đồng tùy số lượng cột và kiểu mái.

Những lưu ý quan trọng khi xây dựng nhà gỗ

Chọn đơn vị thi công uy tín

Đơn vị thi công chuyên nghiệp thường có đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao, xưởng sản xuất quy mô và nhiều năm kinh nghiệm, giúp đảm bảo chất lượng công trình.

Xử lý chống mối mọt

Gỗ cần được xử lý kỹ trước khi thi công để hạn chế mối mọt, nấm mốc và cong vênh, giúp tăng độ bền cho ngôi nhà.

Kết hợp vật liệu hiện đại

Nhiều công trình hiện nay kết hợp thêm đá xanh, gạch gốm và sân gạch đỏ, tạo không gian vừa giữ nét truyền thống vừa mang tính thẩm mỹ hiện đại.

Mẫu nhà gỗ 3 gian, 5 gian đẹp

Nhà gỗ 3 gian sân vườn hiện đại Không gian rộng rãi, kết hợp cây xanh và hồ nước.

Nhà thờ họ 3 gian truyền thống Thiết kế trang nghiêm, chạm khắc tinh xảo.

Nhà gỗ 5 gian thông hiên Kiến trúc lớn, mái rộng và hiên dài đặc trưng miền Bắc.

Việt Architect Group cùng với Nhà Gỗ Hoàng Nam kết hợp giữa thiết kế và thi công mang tới các công trình uy tín chất lượng.

Thông tin liên hệ: Xưởng gỗ: Xã Châu Pha, TPHCM (Ngã 3 Sáu Dẫu, ấp 2, xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu Cũ ) VP: 145 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình - Hà Nội: 68/29 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Hà Nội - Đà Nẵng: 241 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê Hotline: 0989 149 805 - 0962 604 887 Website: https://nhagohoangnam.com/ - https://kientrucsuvietnam.vn/