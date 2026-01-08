Thị trường biến động, Đại tràng Tâm Bình khẳng định uy tín thương hiệu 15 năm

(VTC News) -

Được tin dùng 15 năm nhờ chất lượng sản phẩm

Vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng đang đặt ra thách thức lớn cho thị trường dược phẩm Việt Nam. Theo Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2025, toàn ngành y tế đã kiểm tra 607.489 cơ sở, xử lý 9.790 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 51,13 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 128 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm tại 306 cơ sở. Báo cáo của Bộ Công thương cũng cho thấy, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý hơn 11.600 vụ vi phạm về thực phẩm giả và gần 350 vụ vi phạm về dược phẩm, thực phẩm chức năng, với tổng số tiền phạt hơn 105 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường "vàng thau lẫn lộn", các sản phẩm uy tín lâu năm, chất lượng đã được kiểm chứng đang trở thành lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng.

Trong số những thương hiệu giữ vững niềm tin của người tiêu dùng suốt nhiều năm qua, Đại tràng Tâm Bình là cái tên quen thuộc. 15 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm khẳng định được chất lượng bằng hiệu quả thực tế, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh đại tràng.

Đại tràng Tâm Bình đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín do các Bộ, ban ngành và chính người tiêu dùng bình chọn như: 7 lần liên tiếp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Top 20 “Sản phẩm vàng Việt Nam”…

Đại tràng Tâm Bình mang lại sức khỏe và niềm vui cho hàng triệu gia đình Việt.

Thành phần thảo dược lành tính, hiệu quả toàn diện

Đại tràng Tâm Bình là sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia, với hành trình hơn 15 năm phát triển đầy tự hào.

Ra đời năm 2010, Đại tràng Tâm Bình xuất phát từ mong muốn giản dị nhưng chân thành: Đem lại giải pháp chăm sóc sức khỏe tiêu hóa từ thảo dược truyền thống, phù hợp với cơ địa người Việt.

Khác với nhiều sản phẩm trên thị trường, Đại tràng Tâm Bình được xây dựng trên nền tảng bài thuốc cổ truyền nổi tiếng "Tứ quân tử thang" của Y học cổ truyền. Bài thuốc gồm 4 vị: Bạch truật, Bạch linh, Đảng sâm, Cam thảo, đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm về hiệu quả bồi bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hóa, điều trị các bệnh tiêu hóa từ gốc.

Để tăng cường hiệu quả, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và bổ sung thêm 8 vị dược liệu quý khác tạo nên công thức hoàn chỉnh với 12 vị thảo dược, tác động theo 4 cơ chế, giúp ổn định hệ tiêu hóa theo đúng nguyên lý Đông y:

Bồi bổ tỳ vị gồm Bạch truật, Bạch linh, Đảng sâm, Cam thảo kết hợp Hoài sơn.

Điều hòa nhu động với Mộc hương, Nhục đậu khấu, Trần bì, Sa nhân.

Kích thích tiêu hóa gồm Sơn tra (hỗ trợ tiêu hóa thịt mỡ) và Mạch nha (giúp tiêu hóa tinh bột).

Kháng khuẩn tự nhiên với Hoàng liên (chứa berberine, kháng sinh tự nhiên có phổ kháng khuẩn rộng) và Mộc hương.

Nhờ cơ chế tác động toàn diện, Đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mạn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy mà còn kích thích tiêu hóa, phòng ngừa tái phát.

Hàng loạt giải thưởng uy tín khẳng định chất lượng vượt trội của TPBVSK Đại tràng Tâm Bình.

Uy tín từ quy trình sản xuất chuẩn quốc tế

Đại tràng Tâm Bình được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền. Từ khâu tuyển chọn dược liệu, chế biến, bào chế cho đến đóng gói đều tuân thủ quy trình khép kín, đảm bảo giữ trọn tinh hoa dược liệu, nâng cao độ ổn định và tăng khả năng hấp thu. Mỗi lô sản phẩm đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, đảm bảo không pha trộn thuốc Tây, an toàn cho người sử dụng, phù hợp để dùng lâu dài.

Đại tràng Tâm Bình là giải pháp hiệu quả, an toàn cho người bị bệnh đại tràng.

Đại tràng Tâm Bình có mức giá hợp lý 125.000 đồng/hộp 60 viên (dùng trong 10 ngày). Chi phí sử dụng chỉ 12.500 đồng/ngày - đây là một lựa chọn vừa hiệu quả, vừa kinh tế cho đa số người tiêu dùng Việt.

15 năm có mặt trên thị trường, Đại tràng Tâm Bình đã giúp hàng triệu người viêm đại tràng, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa ổn định sức khỏe, ăn uống thoải mái hơn. Giữa bao biến động của thị trường, Đại tràng Tâm Bình vẫn vững vàng vị thế “sản phẩm quốc dân”, luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khắp cả nước.