Thera Healthcare Center và bài toán sống khỏe tuổi trung niên

(VTC News) -

Khi nỗi lo không còn là thu nhập mà là sức khỏe và chất lượng sống

Năm vừa qua ghi nhận làn sóng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu lớn. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, sau nhiều năm làm việc trong môi trường áp lực cao, không ít người nghỉ hưu bắt đầu nghĩ đến việc rời trung tâm thành phố, tìm một không gian sống yên tĩnh hơn, trong lành hơn và phù hợp cho giai đoạn trung niên - cao tuổi.

Trong khi đó, khoản tiền trợ cấp và tích lũy sau nghỉ hưu lại đặt ra một băn khoăn khác: Nên sử dụng thế nào cho hợp lý. Gửi tiết kiệm cho cảm giác an toàn nhưng lợi nhuận thấp; đầu tư tài chính thì e ngại rủi ro; mua bất động sản thuần túy để tích lũy lại chưa giải quyết được nhu cầu sống và chăm sóc sức khỏe trước mắt.

“Tài sản lõi” đang dịch chuyển từ sinh lời sang bảo vệ chất lượng sống

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính), hiện là thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) - cho rằng tiêu chí của ‘tài sản lõi’ hiện nay đang mở rộng.

"Không chỉ giữ giá hay tạo dòng tiền, mà còn phải giúp giảm rủi ro đời sống, tránh bị động khi xảy ra biến cố y tế và giảm áp lực ra quyết định trong những thời điểm nhạy cảm”, ông Long phân tích.

Với nhóm nghỉ hưu tại các thành phố lớn, xu hướng tìm về những khu vực có thiên nhiên tốt, khí hậu dễ chịu và không quá xa trung tâm ngày càng rõ nét. Khoảng cách đủ gần để di chuyển thuận tiện khi cần thiết, nhưng đủ xa để tách khỏi nhịp sống đô thị ồn ào, được xem là tiêu chí quan trọng.

Trong bối cảnh đó, các tổ hợp khoáng nóng tại vùng ven, được đầu tư bài bản về hạ tầng và dịch vụ, bắt đầu trở thành lựa chọn được cân nhắc. Không chỉ để nghỉ ngơi cuối tuần, nhiều người tính đến phương án sinh sống dài ngày hoặc định cư bán thời gian, kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Một trong những mô hình đang được chú ý là Thera Home tại tổ hợp Tokyu Retreat do Onsen Fuji phát triển, tọa lạc tại Thanh Thủy (Phú Thọ), cách Hà Nội khoảng hơn một giờ di chuyển.

Tổ hợp Tokyu Retreat nhìn từ trên cao, phát triển theo mô hình không gian sống gắn với chăm sóc sức khỏe và trị liệu khoáng nóng.

Đầu tư cho sự an tâm trong giai đoạn sống dài phía trước.

Tokyu Retreat được phát triển trên quỹ đất khoảng 12,4 ha, quy hoạch thành tổ hợp trị liệu - an dưỡng - cư trú khép kín với trọng tâm là tòa tháp cao 26 tầng, cung cấp 925 căn hộ. Trong đó, các tầng 5A, 5B, 5C và 5D được bố trí cho Thera Healthcare Center - khu chăm sóc và điều dưỡng chuyên sâu. Từ tầng 6 đến tầng 26 là khu Thera Home, gồm các căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7.

Nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu- xu hướng sống khỏe chủ động.

Thera Healthcare Center được định vị là mô hình viện dưỡng lão cao cấp tích hợp ngay trong tòa nhà căn hộ trị liệu. Thay vì tách biệt nơi ở và nơi điều trị, cư dân vừa sinh sống trong căn hộ, vừa tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn trong cùng một hệ sinh thái.

Trung tâm hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa (Đức) - đơn vị hàng đầu châu Âu vận hành các trung tâm chăm sóc người cao tuổi theo chuẩn quốc tế. Cư dân tại đây được thừa hưởng trọn vẹn 100% hệ tiện ích trị liệu của dòng căn hộ Thera Home bao gồm khoáng nóng trị liệu, không gian thiền phục hồi năng lượng, hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ 24/7.

Bên cạnh đó, Thera Healthcare Center sở hữu những tiện ích chuyên biệt, thiết kế riêng cho chăm sóc y tế và điều dưỡng dài hạn như giường y tế dễ dàng xoay chỉnh, hệ thống sưởi hiện đại,.. Ngoài ra, cư dân có thể lựa chọn nhiều cấp độ dịch vụ, từ hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc y tế cơ bản đến phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và chăm sóc cá nhân hóa 1:1 ban ngày và ban đêm.

Không gian căn hộ trị liệu tích hợp khoáng nóng tại Thera Home.

Ở góc nhìn dài hạn, giá trị của những mô hình như Thera Healthcare Center không chỉ nằm ở khả năng tích lũy bất động sản, mà ở việc giảm áp lực tâm lý cho cả người nghỉ hưu và gia đình. Việc chuẩn bị sẵn một không gian sống có thể chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và duy trì kết nối cộng đồng giúp giai đoạn sau nghỉ hưu trở thành một chặng đời chủ động.