Theo dòng chảy đầu tư 2026: Đông Nam TP.HCM bước vào thời kỳ tăng trưởng

(VTC News) -

Theo lực hút siêu đô thị, dòng tiền tìm “điểm rơi”

TP.HCM - trung tâm kinh tế số 1 của cả nước - đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau quá trình sáp nhập. Không gian được mở rộng theo mô hình siêu đô thị đa cực, phát triển rõ ràng theo các cực chức năng, gồm: lõi trung tâm cũ giữ vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ quốc tế; phía Bắc (Bình Dương cũ) là thủ phủ công nghiệp – công nghệ cao; phía Nam và Đông Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trở thành cửa ngõ kinh tế biển, logistics và du lịch.

Việc “phân vai” đã phần nào được phản ánh trên bản đồ giá bất động sản. Theo đó, mặt bằng giá tại 4 khu vực tăng trưởng của TP.HCM đang được định hình ở ngưỡng cao. Cụ thể, khu trung tâm TP.HCM như Quận 1 – Thủ Đức phổ biến trong khoảng 200–500 triệu đồng/m²; Thuận An – Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) dao động 80–150 triệu đồng/m²; khu vực Cần Giờ khoảng 100–150 triệu đồng/m²; Vũng Tàu (cũ) cũng ghi nhận mức 130–200 triệu đồng/m².

Về phía Đông Nam TP.HCM, dọc theo trục Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Đất Đỏ, nơi đang tập trung gần 50 dự án lớn nhỏ, giá căn hộ đã tiệm cận mức 90–120 triệu đồng/m², sản phẩm thấp tầng từ 150–200 triệu đồng/m² đất.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền đầu tư có xu hướng rời vùng giá cao, tìm đến những khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, được đầu tư hạ tầng. Nổi bật trong xu hướng này, siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu đang vươn lên như một tọa độ hút vốn mới, mở ra chu kỳ đầu tư tiềm năng ngay đầu năm 2026.

Khách hàng có thể sở hữu một căn nhà Gold Coast Vũng Tàu với vốn tự có chỉ từ 790 triệu đồng.

Dù sở hữu vị trí ngay tại trung tâm cực kinh tế biển - phía Đông Nam TP.HCM, Gold Coast Vũng Tàu gây chú ý với mức giá chỉ từ 4x triệu đồng/m² đất. Đây được xem là mức giá “hàng hiếm” nếu đặt cạnh các đô thị biển khác như Quảng Ninh (120–200 triệu đồng/m²), Đà Nẵng (135–200 triệu đồng/m²), Khánh Hòa (85–120 triệu đồng/m²) hay Kiên Giang cũ (90–170 triệu đồng/m²).

Hơn thế, sức hút của Gold Coast Vũng Tàu còn đến từ khoảng cách đáng kể giữa mặt bằng giá hiện tại và tiềm năng khai thác thực. Dự án được ví như “cửa ngõ vàng” đón hơn 16 triệu lượt khách du lịch mỗi năm đến với vùng biển Vũng Tàu, cộng hưởng thêm dòng khách từ sân bay quốc tế Long Thành với công suất 25 triệu lượt/năm (giai đoạn 1).

Nhờ khí hậu ôn hòa cho phép khai thác quanh năm và vị trí chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 phút di chuyển cao tốc, Gold Coast Vũng Tàu đang mở ra cơ hội đầu tư và sinh lời bền vững.

Gold Coast Vũng Tàu sở hữu mức giá hấp dẫn cùng nhiều “bệ phóng” gia tăng giá trị.

Có thể nói, Gold Coast Vũng Tàu đang hội tụ đồng thời bốn “bệ phóng” tăng giá, giúp nhà đầu tư sinh lời ngay từ thời điểm ký kết: Một là sức bật từ quy hoạch hành chính; hai là hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư hạ tầng; ba là dự án bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai – khai thác; và điểm quyết định là mặt bằng giá đang ở điểm khởi đầu của chu kỳ. Đây chính là nền tảng tạo dư địa tăng trưởng rõ nét, từng được kiểm chứng tại nhiều thị trường và dự án đi trước.

Gold Coast Vũng Tàu – điểm hội tụ của hai quỹ đạo tăng giá “kinh điển”

Thực tiễn thị trường cho thấy, bất động sản thường tăng giá theo hai quỹ đạo chính: hưởng lợi từ hạ tầng đầu tư công hoặc tăng trưởng theo tiến độ hoàn thiện - khai thác của chính dự án đó.

Quảng Ninh là minh chứng điển hình cho quỹ đạo tăng giá nhờ hạ tầng. Năm 2012, giá đất phổ biến tại Hạ Long chỉ từ 20-30 triệu đồng/m². Khi cao tốc Hải Phòng – Hạ Long được khởi công (2015), mặt bằng giá dần tăng lên 30-40 triệu đồng/m², sau đó tiếp tục đạt 40-60 triệu đồng/m² khi tuyến đường hoàn thiện (2018).

Đến năm 2022, khi toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long thông xe, giá đất Hạ Long đạt 60–100 triệu đồng/m² và hiện đã lên ngưỡng 120-200 triệu đồng/m². Như vậy, bất động sản khu vực này đã tăng gấp 2-3 lần chỉ trong chu kỳ hoàn thiện của một tuyến cao tốc 2015-2022.

Ở quỹ đạo tăng giá theo tiến độ dự án, khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) là một ví dụ tiêu biểu. Từ mức 20-35 triệu đồng/m² khi mở bán năm 2012, giá bất động sản tại đây đã tăng lên 150-350 triệu đồng/m² sau hơn một thập kỷ hoàn thiện và đi vào vận hành. Hay dự án Swan Bay (Đồng Nai) cũng ghi nhận mức tăng từ 25–35 triệu đồng/m² năm 2018 đã lên 70–120 triệu đồng/m² vào năm 2025, song hành với tiến độ hạ tầng và tiện ích.

Gold Coast Vũng Tàu thu hút nhà đầu tư khi hội tụ cả hai động lực tăng giá kể trên. Một mặt, dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ USD đang dần hình thành: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác từ năm 2026; metro Bến Thành - Cần Giờ và cầu vượt biển Cần Giờ đặt mục tiêu hoàn thành trước 2030. Chuỗi công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thiết lập một hành lang kết nối liền mạch, đặt nền móng cho mặt bằng giá mới của khu vực.

Dự báo các nhịp tăng giá của Gold Coast Vũng Tàu từ nay đến năm 2030.

Song song là lộ trình hoàn thiện của Gold Coast Vũng Tàu, khi dự án bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai. Giai đoạn 2025–2027, dự án được tập trung hoàn thiện các trục giao thông quan trọng, công viên chủ đề, khu Outlet và bàn giao những phân khu đầu tiên. Từ 2028 trở đi, khi tiện ích đồng bộ, cư dân và hoạt động kinh doanh dần hình thành rõ nét, giá trị dự án bước tiếp sang giai đoạn sinh lời bền vững.

Giới chuyên gia đầu tư nhận định, năm 2025 mới chỉ là dấu chân đầu tiên trên biểu đồ tăng trưởng của Gold Coast Vũng Tàu, mỗi năm tiếp theo sẽ là một nấc thang tăng trưởng mới. Bước sang chu kỳ 2026, Gold Coast Vũng Tàu mang đến cơ hội đầu tư chiến lược - nơi giá trị âm thầm tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng tốc.