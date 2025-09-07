Theo chân thợ lặn tự do khám phá thế giới đại dương huyền ảo tại Gia Lai.

Được biết bộ môn Freediving là một hoạt động lặn tự do mà người lặn dùng hơi thở của mình để khám phá độ sâu trong nước và tiếp cận sở hữu những sinh vật biển. Đây là 1 môn thể thao dưới nước đầy quyến rũ và táo bạo của các bạn trẻ để khám phá vẻ đẹp ở những khu vực biển còn hoang sơ và đảo Cù Lao Xanh đang trở thành địa điểm lý tưởng.