Theo chân thợ lặn tự do khám phá thế giới đại dương huyền ảo tại Gia Lai.
Nằm cách đất liền (cảng Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, Gia Lai) chừng hơn 20km, xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh) là một viên ngọc thô của vùng đất Gia Lai với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí.
Hòn đảo này không chỉ có những bãi cát trắng mịn, những rặng dừa xanh mướt hay ngọn hải đăng sừng sững trăm tuổi mà còn sở hữu những rạn san hô đầy màu sắc dưới lòng đại dương.
Chính vẻ đẹp trên đã thu hút nhiều bạn trẻ đến với Cù Lao Xanh trải nghiệm môn lặn tự do (Freediving) để được đắm mình vào thế giới dưới nước đầy mê hoặc.
Khác với lặn có bình khí (Scuba diving), lặn tự do cho phép bạn kết nối trực tiếp với đại dương, lắng nghe hơi thở của sóng nước và cảm nhận sự tự do tuyệt đối. Chỉ với một chiếc kính lặn, ống thở và chân vịt, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu kỳ thú tại hòn đảo hoang sơ này.
Chỉ cần thả lỏng cơ thể, làm chủ nhịp tim, ta có có thể hòa mình vào làn nước trong xanh, đắm mình trong sự tĩnh lặng của đại dương Cù Lao Xanh và tiếp cận gần với các sinh vật biển.
Những rạn san hô tại Cù lao Xanh hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động.
Ánh nắng xuyên qua mặt nước, chiếu rọi lên những rạn san hô, làm chúng lấp lánh và rực rỡ hơn. Hàng trăm loài san hô với đủ hình dáng, kích thước và màu sắc, từ san hô cành, san hô khối đến những thảm san hô mềm mại, đan xen vào nhau tạo nên một "khu vườn" huyền ảo.
Đây cũng là nơi trú ngụ của vô vàn loài sinh vật biển, những con sao biển, những đàn cá nhỏ đủ màu sắc bơi lượn tung tăng, những xúc tu của hải quỳ lững lờ... tạo nên một hệ sinh thái biển đa dạng.
Được biết bộ môn Freediving là một hoạt động lặn tự do mà người lặn dùng hơi thở của mình để khám phá độ sâu trong nước và tiếp cận sở hữu những sinh vật biển. Đây là 1 môn thể thao dưới nước đầy quyến rũ và táo bạo của các bạn trẻ để khám phá vẻ đẹp ở những khu vực biển còn hoang sơ và đảo Cù Lao Xanh đang trở thành địa điểm lý tưởng.
Anh Vũ Tuấn Định (30 tuổi) một thợ lặn tự do đến từ Quy Nhơn thông tin: "San hô ở Cù Lao Xanh rất đẹp. Bộ môn lặn tự do giúp du khách có thể trực tiếp khám phá vẻ đẹp dưới lòng biển. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm bộ môn này".
Chị Phan Lê Ngọc Tuyết (25 tuổi), một du khách tham gia tour Freediving chia sẻ, "Tôi cảm thấy rất vui và thú vị khi được khám phá hệ sinh thái dưới đáy đại dương tại Cù Lao Xanh. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng để thử".
Đảo Nhơn Châu khá nhỏ, diện tích khoảng chừng 3,5km2, ngoài lặn biển, du khách có thể đi bộ khám phá đảo hoặc thuê xe gắn máy để di chuyển.
Xã đảo Nhơn Châu là một điểm đến du lịch, với những trải nghiệm đáng nhớ để thêm yêu, thêm trân trọng biển trời quê hương.
