The Zenith Hải Phòng: Lựa chọn đắt giá nhờ vị trí và chuẩn sống khác biệt

(VTC News) -

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường chung cư Hải Phòng trong quý 3/2025 ghi nhận mức tăng giá ấn tượng 17% so với quý 1/2023, với lợi suất cho thuê duy trì ở mức cạnh tranh 4,6%. Nổi bật trong làn sóng này, The Zenith Hải Phòng nhanh chóng trở thành lựa chọn đắt giá nhờ vị trí trung tâm kết nối và phân khúc căn hộ wellness toàn diện.

Tâm điểm kết nối, phồn hoa dẫn lối

Điểm khác biệt của The Zenith Hải Phòng là vị trí mặt tiền đại lộ Bùi Viện - trung tâm kết nối độc tôn giữa trung tâm thành phố, khu công nghiệp và cảng biển. Chỉ 5 phút, cư dân tiếp cận Vành đai 2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Trường Edison, Cục thuế Hải Phòng, AEON Mall. Trong 10-15 phút đến trung tâm TP, sân bay Cát Bi, ĐH Hải Phòng và các KCN lớn như Tràng Duệ, Tiên Lãng, VSIP.

Vị trí này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn tạo tiềm năng đầu tư vượt trội. Với GRDP đạt 321.047 tỷ đồng (tăng 11,59% so với 2024), thu ngân sách 145.601 tỷ đồng (tăng 30,6% so với cùng kỳ), The Zenith Hải Phòng hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn FDI và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, tỷ trọng người tìm kiếm BĐS từ Hà Nội tăng nhanh, khẳng định sức hút liên vùng của Hải Phòng.

The Zenith Hải Phòng, tâm điểm kết nối mới của Kiến An với hệ sinh thái xanh đa tầng và nhịp sống phồn hoa liền kề đại lộ Bùi Viện.

Đỉnh cao về chất lượng sống theo mô hình Green - Smart - Clean

The Zenith Hải Phòng không chỉ là nơi an cư, mà là một không gian sống đỉnh cao cho cư dân theo mô hình Green - Smart - Clean, nơi mỗi tiện ích được thiết kế để chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ của cư dân.

Chăm sóc thân thể: Hệ thống công viên xanh đa tầng (Rooftop Garden tại sân thượng, Zenith Garden tại tầng 1, Green Lounge tại tầng 3) tạo môi trường trong lành. Sân thể thao đa năng, phòng gym hiện đại, bể bơi, spa và sauna giúp cư dân duy trì vóc dáng và sức khỏe mỗi ngày.

Chăm sóc tinh thần: Không gian xanh đa tầng mang lại sự thư giãn, giảm căng thẳng. Zenith Playground cho trẻ thỏa sức vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng tăng cường kết nối xã hội - yếu tố quan trọng cho sức khỏe tinh thần.

Nuôi dưỡng trí tuệ: Co-working Space cho làm việc sáng tạo, trường mầm non ngay trong khu, môi trường giáo dục liên cấp Edison gần kề. Shophouse thương mại nội khu tiết kiệm thời gian, tối ưu công việc.

Không gian giáo dục, vui chơi, tương tác cộng đồng được tích hợp ngay trong dự án, gia tăng sức hút an cư và tiềm năng khai thác cho thuê tại The Zenith Hải Phòng.

Tiện ích nội khu The Zenith Hải Phòng được thiết kế All-in-One, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cư dân ngay tại khuôn viên. Từ người lớn đến trẻ em, từ người trẻ đến người cao tuổi đều có không gian riêng để thư giãn, vui chơi, rèn luyện hay làm việc.

Căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió theo kiến trúc xanh - yếu tố cốt lõi của không gian sống wellness, bàn giao cao cấp với thương hiệu hàng đầu. Đa dạng loại hình: 1PN (42,8-50,9m²), 2PN (64-79,8m²), 3PN (79,9-87,9m²), 3PN Dual Key (87,9m²) và Duplex (117,1-118,5m²), giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp nhu cầu và tài chính.

Dự án cũng mang đến chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tiên phong, với tổng giá trị chiết khấu lên đến 10%. Đặc biệt, The Zenith Hải Phòng còn tri ân khách hàng sở hữu căn hộ trong tháng 11 - chương trình “Lộc Phát An Gia - Vi Vu Thả Ga” với tổng giá trị quà tặng lên đến 250 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được ngân hàng VPBank và VietinBank hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

The Zenith Hải Phòng không chỉ là một nơi để ở, mà còn là biểu tượng của một phong cách sống đẳng cấp, nơi mà những tiện nghi hiện đại hòa quyện cùng không gian xanh an lành.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hải Phòng đang tăng trưởng mạnh mẽ với phân khúc chung cư cao cấp ngày càng được ưa chuộng, The Zenith Hải Phòng chính là lựa chọn sáng suốt cho cả những ai tìm kiếm một tổ ấm lý tưởng và những nhà đầu tư muốn nắm bắt cơ hội sinh lời bền vững. Chỉ với 508 căn hộ độc bản, dự án hứa hẹn sẽ trở thành một trong những địa chỉ đắt giá nhất tại Kiến An, Hải Phòng trong thời gian tới.