Thẻ tín dụng quốc tế: 'Chìa khóa' vạn năng cho hành trình trải nghiệm toàn cầu

(VTC News) -

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sở hữu thẻ tín dụng quốc tế

Thẻ tín dụng quốc tế là loại thẻ chi tiêu trước, thanh toán sau, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ và nền tảng thương mại điện tử trên toàn cầu. Ngân hàng sẽ cấp một hạn mức tín dụng dựa trên uy tín và năng lực tài chính của khách hàng. Trong phạm vi hạn mức này, chủ thẻ có thể thanh toán linh hoạt mà không cần sử dụng tiền mặt ngay.

So với thẻ nội địa, thẻ tín dụng quốc tế nổi bật nhờ khả năng thanh toán nhiều dòng ngoại tệ, phạm vi sử dụng toàn cầu và tính bảo mật cao theo chuẩn quốc tế như EMV, 3D Secure, giúp chủ sở hữu giao dịch an toàn và tiện lợi hơn.

Việc sở hữu thẻ tín dụng quốc tế không chỉ đơn thuần là đa dạng hóa phương thức thanh toán, mà còn là giải pháp giúp tối ưu hóa quản lý tài chính và gia tăng giá trị cho mỗi giao dịch. Những lợi ích thiết thực mà dòng thẻ này mang lại bao gồm:

Tối ưu hóa dòng tiền cá nhân: Với đặc tính "chi tiêu trước, trả tiền sau" và thời gian miễn lãi lên đến 45 - 55 ngày, chủ thẻ có thể chủ động điều tiết ngân sách, sử dụng hạn mức tín dụng như một công cụ hỗ trợ tài chính linh hoạt.

Hệ sinh thái ưu đãi đa dạng: Khách hàng có cơ hội tiếp cận các chương trình hoàn tiền, tích điểm và giảm giá chuyên biệt tại mạng lưới đối tác rộng khắp, từ lĩnh vực hàng không, lưu trú đến ẩm thực và mua sắm cao cấp.

Tính linh hoạt cao: Thẻ tín dụng quốc tế cung cấp khả năng thanh toán tức thời hoặc rút tiền mặt trong các trường hợp phát sinh ngoài dự kiến tại nước ngoài, đảm bảo sự an tâm và tính thông suốt cho mọi hành trình công tác hay du lịch.

Thẻ VietinBank Visa Credit Platinum: Giải pháp thanh toán quốc tế tiện lợi

Trong phân khúc thẻ tín dụng, thẻ Visa Platinum được xem là biểu tượng cho vị thế và phong cách sống khác biệt, dành riêng cho nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu lớn và trải nghiệm dịch vụ chuẩn quốc tế. Thẻ này có các đặc quyền vượt trội như:

Hạn mức tín dụng linh hoạt: Với hạn mức lớn, thẻ Visa Platinum đáp ứng toàn diện các nhu cầu chi tiêu giá trị cao, từ mua sắm, nghỉ dưỡng đến thanh toán các dịch vụ chuyên biệt tại nước ngoài mà không bị rào cản về quy mô giao dịch.

Chính sách phí ưu đãi hấp dẫn: Chủ thẻ được miễn phí phát hành và hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. Đặc biệt, phí thường niên các năm tiếp theo cũng được hoàn 100% nếu tổng chi tiêu năm trước đạt từ 50 triệu đồng. Chủ thẻ còn được tham gia vào hệ sinh thái ưu đãi xuyên suốt năm do VietinBank triển khai, bao gồm các chương trình chiết khấu, tích điểm, ưu đãi đối tác và dịch vụ cao cấp, mang lại giá trị gia tăng thiết thực trong mọi chi tiêu.

Trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại: Thẻ tích hợp công nghệ chip tiên tiến, hỗ trợ cả giao dịch tiếp xúc và không tiếp xúc (contactless), bảo mật tối ưu thông qua hệ thống 3D Secure, đồng thời tương thích với Samsung Pay và các nền tảng thanh toán trực tuyến phổ biến.

Quản lý thông minh, an toàn: Khách hàng có thể quản lý toàn diện hoạt động thẻ qua ứng dụng VietinBank iPay hoặc Tổng đài 1900 558 868, bao gồm: kích hoạt thẻ, đổi PIN, khóa/mở thẻ, cài đặt hạn mức và phạm vi sử dụng, đăng ký thanh toán online,...

Thẻ tín dụng quốc tế không chỉ là công cụ thanh toán hiện đại, mà còn là chiếc “chìa khóa” mở ra hệ sinh thái trải nghiệm đẳng cấp toàn cầu. Với những ưu điểm vượt trội về hạn mức, bảo mật và tiện ích khi sở hữu Visa Platinum của VietinBank, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng hành trình tài chính an toàn, thông minh và đẳng cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900 558 868 hoặc đến trực tiếp các chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của VietinBank trên toàn quốc.