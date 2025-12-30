The Golden Legacy - nhà phố liền kề diện tích lớn, tứ diện sầm uất

(VTC News) -

Tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), dòng sản phẩm The Golden Legacy nổi bật như một “thương phẩm thế hệ mới” khi sở hữu đồng thời 3 lớp giá trị: diện tích lớn, tách biệt tầng khai thác – tầng ở, và nằm ngay trung tâm sôi động của đại đô thị. Nhờ đó, chỉ với một căn nhà, chủ nhân không chỉ dễ dàng đầu tư, kinh doanh sinh lời mà còn sở hữu một di sản tích lũy lâu dài.

Tứ diện giao thương – lợi thế sinh lời từ vị trí và quy hoạch

Không chỉ là mảnh ghép quan trọng trong bộ sưu tập di sản không gian của Thành phố Hoàng Kim, The Golden Legacy còn là một tổ hợp bất động sản có cấu trúc giao thương và công năng khai thác đặc biệt. 100% sản phẩm sở hữu mặt phố, đại lộ lớn với những trục đường huyết mạch rộng tới 78m của đại đô thị, dòng sản phẩm này trở thành điểm chạm của mọi dòng lưu chuyển nội khu.

Cũng từ quy hoạch thông minh này, The Golden Legacy sở hữu lợi thế “tứ diện sầm uất”, đồng nghĩa khả năng đón khách từ nhiều hướng, mở rộng cơ hội nhận diện thương hiệu và tăng lưu lượng tiếp cận thực tế. Với mật độ dân cư ngày càng gia tăng tại Vinhomes Golden City, vị trí The Golden Legacy giúp chủ nhân dễ dàng tận dụng ngay dòng khách nội tại.

Cấu trúc giao thông của Vinhomes Golden City cũng đóng vai trò kích hoạt thêm dòng khách ngoại khu. The Golden Legacy nằm liền kề các trục di chuyển trọng điểm kết nối nội khu với trung tâm thành phố, các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi đô thị vệ tinh kế cận. Đây là điều kiện tiên quyết để duy trì dòng khách ổn định, cũng là yếu tố sống còn với bất kỳ mô hình kinh doanh nào.

Quy hoạch thông minh của Vinhomes Golden City giúp tối ưu công năng của từng sản phẩm.

Trong khi nhiều sản phẩm nhà phố chỉ phụ thuộc vào dân cư nội khu, The Golden Legacy còn tiếp cận được cả dòng khách mua sắm, khách dịch vụ, khách doanh nhân và nhóm chuyên gia lưu trú. Đặc biệt là trong giai đoạn phía Nam Hải Phòng đang “bùng nổ” về hạ tầng giao thông, công nghiệp, lượng khách vãng lai dự kiến sẽ tăng mạnh, tạo nên lực cầu thương mại, dịch vụ khổng lồ.

Ngoài ra, điểm đáng tiền của dòng sản phẩm này còn nằm ở thiết kế độc đáo với diện tích sử dụng lên tới 645,4m2, mặt tiền rộng 5–11m cùng khe thoáng đặc trưng, mang đến không gian vận hành hiếm có trên thị trường. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp, dòng nhà phố diện tích lớn trở thành hàng hiếm, The Golden Legacy được ví như “tài sản giới hạn” còn sót lại trên thị trường.

Cũng nhờ quy mô lớn và tính linh hoạt trong thiết kế, mỗi căn The Golden Legacy có thể khai thác độc lập theo tầng. Tầng 1 có thể dành cho các mô hình F&B, bán lẻ, boutique thời trang; tầng 2 phù hợp với showroom, văn phòng, spa; tầng 3 có thể thiết kế thành không gian lưu trú cao cấp, trong khi tầng 4 đủ rộng để phát triển phòng tập, lớp học kỹ năng, phòng golf mô phỏng hay studio cá nhân.

Một căn, nhiều tầng sinh lời, khiến dòng sản phẩm “Thương phẩm đắc thắng” này khác biệt và đón đầu xu thế bất động sản đa công năng đang được nhà đầu tư ưa chuộng.

The Golden Legacy được thiết kế linh hoạt để chủ sở hữu có thể khai thác tối ưu từng mét vuông.

Điểm tổng hòa nhu cầu sống, kinh doanh và đầu tư

Không dừng lại ở vai trò của một “cỗ máy” khai thác dòng tiền, The Golden Legacy còn mang tới cho chủ sở hữu một sản phẩm tách biệt giữa công năng: an cư và kinh doanh, song vẫn vận hành trơn tru trong một chỉnh thể thống nhất. Tại căn nhà phố diện tích lớn, chủ nhân có thể tách lớp theo chiều dọc với tầng dưới kinh doanh nhộn nhịp, tầng trên an cư yên tĩnh.

Mô hình này không mới trên thế giới, nhưng hiếm khi được thiết kế bài bản và chủ động ngay từ đầu như tại The Golden Legacy. Nhờ quy mô lớn, các tầng có thể bố trí lối đi riêng, không gian riêng và mức độ cách âm đủ tốt để tách biệt hoàn toàn giữa hai khối chức năng. Căn nhà sẽ vừa là một cửa hàng sôi động, một văn phòng riêng tư, những vẫn đảm bảo cho gia chủ có một không gian sống kết hợp làm việc yên tĩnh.

Thực tế cho thấy, nhóm khách hàng chọn sản phẩm này không chỉ để đầu tư đơn thuần. Nhiều người vừa muốn ổn định chỗ ở, vừa có một cơ sở kinh doanh dưới nhà, hoặc một nguồn thu nhập ổn định từ cho thuê dài hạn. The Golden Legacy cho phép cả ba nhu cầu này cùng tồn tại trong một không gian, mang tới sự phù hợp cho cả người trẻ khởi nghiệp, gia đình hai thế hệ và nhà đầu tư muốn tích sản lâu dài.

Loạt ưu điểm độc đáo giúp The Golden Legacy có sức hút hàng đầu tại thị trường phía Nam Hải Phòng.

Lợi thế này càng rõ nét khi đặt trong hệ sinh thái Vinhomes Golden City, một đại đô thị được quy hoạch chuẩn quốc tế. Chủ nhân The Golden Legacy có thể sống trọn vẹn trong một không gian xanh lên tới 41ha, cùng hơn 164 tiện ích 5 sao chuẩn Vinhomes. Đây là những mảnh ghép giúp kiến tạo phong cách sống sinh thái và nghỉ dưỡng trọn vẹn 365 ngày, Một đô thị đầy đủ tiện ích giúp cư dân sống lâu dài, đồng thời tạo nền khách hàng bền vững cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ.

Thay vì phụ thuộc vào “sóng” thị trường, The Golden Legacy tạo lợi nhuận từ công năng khai thác thực tế. Đây là tài sản nhà đầu tư đang tìm kiếm trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc. “Một căn nhà, nhiều tầng sinh lời” - đó là định nghĩa chính xác về một thương phẩm đắc thắng có khả năng tích lũy lâu dài và chuyển hóa thành di sản thực thụ cho thế hệ mai sau.